En las diferentes regiones del país se han registrado intensas lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos, caída de árboles, entre otras emergencias que han sido atendidas por las autoridades locales y departamentales.

En la zona norte de Colombia, la situación es compleja, pues en La Guajira, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlántico, entre otros sectores, el panorama no es el mejor.

Ideam reportó 165 municipios en alerta roja por fuerte temporada de lluvias

En la Gobernación de Córdoba precisaron que avanzan con todo el análisis necesario de los damnificados:

“En el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, el gobernador @ErasmoZB con los alcaldes y alcaldesas municipales evalúan en detalle las afectaciones causadas por la emergencia que enfrenta el departamento“.

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia por fenómeno que afecta a Colombia: “Riesgo para la vida”

Asimismo, indicaron que lo que buscan es tener un panorama más detallado de la situación:

“Este balance permitirá organizar y priorizar el plan de acción que debe ejecutarse para atender de manera oportuna a las familias afectadas, proteger la vida, coordinar la distribución de ayudas humanitarias y la recuperación económica de los territorios impactados”.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Colombia este martes, 3 de febrero: habla de precipitaciones “fuertes” y cielo nublado

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, dio a conocer lo que está pasando en su municipio, donde hay inundaciones y suspendieron la navegación en el río Sinú por el aumento de su caudal.

“El río Sinú continúa en ascenso y hoy, martes 3 de febrero, alcanzó 6,00 m en la estación Campanos (Puente Metálico). Ya se presentan inundaciones en sectores a orillas del río como Nuevo Milenio y Playa Brígida, y afectaciones en espacios públicos como la Ronda del Centro. Hace un mes culminamos un estudio detallado de riesgos, donde modelamos un evento como este”, explicó el mandatario.

Kerguelén, agregó: “Sabemos que no es fácil salir de casa, pero la vida es lo primero. A las familias que viven en estas zonas o cerca del río, les pedimos evacuar de manera preventiva y trasladarse donde familiares, amigos o a los albergues habilitados, mientras superamos esta coyuntura. Desde @Urragenerador informan que, aunque los aportes siguen altos, se logró disminuir parcialmente la descarga al río y se espera reducirla aún más si las condiciones lo permiten”.

También, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) dieron a conocer que se encuentran revisando cada una de las situaciones en todos los rincones del país.

“El director de la UNGRD, @CarlosCarrilloA, está en el Pacífico Caucano y Nariñense afectado por las lluvias. Participa en Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo en Guapi, tras la inundación registrada en los últimos días. Con autoridades locales y departamentales se analizan afectaciones, se priorizan necesidades y se coordinan acciones para fortalecer la respuesta en territorio y atender a las comunidades", precisaron por su cuenta de X.

En Cartagena, Bolívar, el alcalde Dumek Turbay dio a conocer que los organismos que atienden las emergencias están trabajando para normalizar el tránsito por la avenida Santander, una de las vías más afectadas por el fuerte oleaje que se desató por el frente frío proveniente de Norteamérica.

En Santa Marta, Magdalena, las autoridades han emitido algunas recomendaciones para la ciudadanía con el fin de evitar tragedias por las fuertes lluvias de las últimas horas.

En Barranquilla, por las fuertes lluvias y brisas, más de 20 árboles se han caído y, en uno de estos desplomes, una mujer terminó herida y ahora se recupera en un centro asistencial.

Entretanto, en Puerto Colombia, Atlántico, está restringida la navegación y se registró la caída de parte de la estructura del antiguo muelle situado en la zona de las playas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que son muchas las afectaciones, pero es grave lo que ocurre sobre el río Mulatos.

Doloroso balance por las lluvias en Antioquia: tres desaparecidos, un muerto y más de 7.500 familias afectadas

“Antioqueños, estamos en el puente colapsado sobre el río Mulatos. Se requiere la rápida instalación de un puente militar para rehabilitar la conexión. Adicionalmente, con maquinaria amarilla trabajamos en las vías alternas. Continuamos concentrados en tres frentes: protección de la vida y evacuación, entrega de ayudas humanitarias de emergencia y mitigación de las afectaciones económicas. Seguimos al lado de nuestros paisanos en estos momentos tan difíciles”, dijo el mandatario.

En el Urabá antioqueño son más de 7.500 damnificados por estas fuertes lluvias. Hay personas fallecidas y otras desaparecidas en estas emergencias.

Las autoridades en las diferentes regiones de Colombia se encuentran en máxima alerta por estas situaciones que genera el cambio climático.