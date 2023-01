Estos son los videos que muestran cómo John Poulos huye deprisa tras asesinar, presuntamente, a la DJ Valentina Trespalacios

John Poulos fue capturado en la ciudad de Panamá a dónde llegó luego de asesinar de acuerdo con los investigadores a Valentina Trespalacios en un apartamento que rentó en el norte de Bogotá. Logró llegar a ese país después de comprar un tiquete y salir sin problemas del Aeropuerto Internacional El Dorado.

En las imágenes se observa que Poulos transita sin problemas por los controles y filtros del aeropuerto El Dorado. Nadie advierte lo que lleva a sus espaldas el presunto feminicida. Llegó al aeropuerto luego de abandonar el cuerpo de Valentina Trespalacios en un contenedor de basura y tras entregar el vehículo rentado.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Los videos registran cómo Poulos permite los registros y requisas correspondientes, luego camina por las rampas de acceso a la zona de abordaje, fueron esas imágenes las últimas que se conocen del presunto feminicida en Colombia.

Otro escenario que investigan los investigadores es el evento que ocurre antes de ingresar al aeropuerto, cuando en una estación de gasolina, al parecer John Poulos, deja abandonado el celular de Valentina Trespalacios, en un nuevo intento por desviar la atención de las autoridades y ocultar la evidencia.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

SEMANA pudo confirmar que un operario de servicios generales del aeropuerto El Dorado les reportó a las autoridades haber encontrado el teléfono móvil de Valentina Trespalacios. El dispositivo estaba en el interior de una de las canecas de basura que están dispuestas en las instalaciones del concurrido terminal aéreo.

En estos momentos, el celular se encuentra en poder de la Fiscalía, que tendrá que tomar las acciones pertinentes para acceder a la información almacenada en el dispositivo y así encontrar los elementos que puedan aportar en las indagaciones que se adelantan en torno al asesinato de la DJ.

facebook Valentina Trespalacios Dj asesinada en Bogotá - Foto marzo 2019 - Foto: facebook Valentina Trespalacios

Mientras tanto, la Policía está realizando una revisión exhaustiva sobre los videos de seguridad del aeropuerto para poder trazar una ruta de seguimiento de los movimientos de John Polous y así determinar si fue él quien arrojó el dispositivo a la basura en donde fue encontrado posteriormente.

El cuerpo de Valentina Trespalacios permanece en Medicina Legal. - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

Las autoridades también tienen en su poder un computador que fue entregado por una amiga cercana de Valentina Trespalacios; en ese equipo se puede apreciar una conversación de WhatsApp en la que aparentemente se visualiza la maleta en la que Trespalacios apareció sin vida en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón en Bogotá.

De manera que será necesario esperar a que las entidades correspondientes pongan en conocimiento público la información relevante al caso que se logre extraer del teléfono celular de la víctima.

Una maleta comprometería a John Polous en la muerte de la DJ Valentina Trespalacios

Justamente, la maleta en la que apareció el cadáver de la joven y que posteriormente fue encontrada por un reciclador en el sector de Fontibón, en Bogotá, sería un elemento clave en la investigación sobre el homicidio de la joven. Es importante señalar que una persona cercana a la DJ aseguró ante las autoridades que la joven le hizo una videollamada el pasado sábado en la que se vio una maleta similar en el apartamento de la víctima.

“Mi última conversación con ella fue el sábado como a las nueve de la noche, hablamos normal, esa fue mi última conversación con ella, me dijo que como esa noche no tenía trabajo se iba a quedar en el apartamento”, manifestó la amiga de Trespalacios.

La maleta sería una pieza clave, una amiga de Valentina Trespalacios, dice que coincide posiblemente con la que tenía Jhon Polous, en el apartamento donde vivía con la DJ. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Según la versión de la amiga de la DJ, en las videollamadas que sostuvo con la joven logró ver una maleta similar a la que actualmente está en poder de las autoridades; la amiga asegura que es la misma maleta en la que fue ocultado el cuerpo de Valentina Trespalacios.

“Hablamos tres horas por videollamada, ella me estaba mostrando su nuevo apartamento, me decía que estaba contenta. Al parecer, sí se trata de la misma maleta por unas fotos pruebas que hay”, señaló la amiga.

Un carro también sería pieza clave en el crimen de la DJ Valentina Trespalacios

Un vehículo Volkswagen Voyage 2021, color plata, se perfila como otra pieza clave en la investigación que se adelanta sobre la muerte de Valentina Trespalacios.

Cámaras de seguridad del edificio donde vivía la joven de 23 años registraron sus últimos movimientos junto al que sería su pareja sentimental, el estadounidense John Poulos, días antes del crimen. Allí se observa a Trespalacios subir al vehículo junto con su novio extranjero, poco después de organizar algunas de sus pertenencias en el maletero del carro, para trasladarse al apartamento donde vivirían juntos.

Los videos del carro gris serían clave en el crimen de la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios y captura de video - Montaje: SEMANA

Las autoridades buscan establecer si se trata del mismo auto en el que se movilizaba la pareja la noche del viernes, cuando Valentina envió un video a su familia. Asimismo, buscan esclarecer si dicho elemento probatorio fue utilizado por el principal sospechoso en el traslado del cuerpo de la víctima hasta la localidad de Fontibón.

¿Cómo fue el arresto de John Poulos, novio de DJ Valentina Trespalacios, en Panamá?

Luego de que SEMANA revelara que los investigadores de la Policía y la Fiscalía realizaron la solicitud de orden de captura contra John Poulos, novio de la Valentina Trespalacios, dicha orden de detención se hizo efectiva en tiempo récord en Panamá.

John Poulos había salido de Colombia un día después de la muerte de Trespalacios y, según fuentes de la Policía, el ciudadano estadunidense lo hizo a través de Panamá, para luego desplazarse hacia los Estados Unidos.

Justamente por esa situación los investigadores del grupo de homicidios de la Sijín en la Policía Metropolitana de Bogotá habían manifestado que había una gran urgencia en generar y hacer efectiva la orden de captura.

Inicialmente, se esperaba notificar a la oficina de Interpol en Colombia sobre la orden de captura en contra del Poulos, para luego detenerlo, deportarlo y presentarlo ante la justicia, tal como lo pidió la familia de la víctima, y así ocurrió en la noche de este 24 de enero.

John Poulos fue capturado en Panamá. - Foto: Foto suministrada a SEMANA.

Momentos después las autoridades panameñas publicaron un video en el que se ve Poulos esposado, poco tiempo después de confirmarse su detención. “La Policía Nacional informa que Interpol Panamá detectó la presencia del ciudadano estadounidense, Poulos John Nelson, tras la alerta dada por la República de Colombia, por el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios”, señaló el organismo en su cuenta de Twitter.

Según los documentos difundidos desde ese país, el ciudadano norteamericano tenía planeado dirigirse a la ciudad de Estambul, Turquía. Sin embargo, su salida hacía esa nación fue frustrada, luego de que Migración recibiera el anuncio de que el individuo no podía abordar su vuelo por el proceso pendiente en relación con la DJ.

Policía de Panamá captura a John Poulos, sospechoso muerte Valentina Trespalacios - Foto: Policía de Panamá

En las imágenes difundidas del pasaporte de Poulos se observa que nació en Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1987.

La Policía Nacional informa que Interpol Panamá detectó la presencia del ciudadano estadounidense Poulos John Nelson, tras la alerta dada por la República de Colombia, por el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios. pic.twitter.com/fDkaE65gRj — Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 25, 2023

Sujeto fue capturado este martes. - Foto: Twitter @ProtegeryServir

¿Cómo surgió la relación John Poulos y Valentina Trespalacios?

Mientras se desarrolla el caso del homicidio de la joven de 23 años, han comenzado a surgir nuevas informaciones provenientes de familiares y amigos de la DJ Valentina Trespalacios, quienes han expuesto más detalles sobre la relación que la joven sostenía con John Poulos.

Una de las amigas de Valentina reveló que los dos se habían conocido hace aproximadamente un año a través de una app de citas en internet.

De acuerdo con la amiga de la joven DJ, John era celoso y posesivo, y al parecer constantemente le hacía reclamos a la mujer por las personas con las que tenía trato.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

“Él era muy celoso y posesivo”, dijo la amiga. Sobre la última conversación que sostuvo con Valentina, le dijo que iba a estar en casa o pedir comida para compartir con John.

“La última conversación con ella fue a las nueve de la noche del sábado, duramos mucho tiempo hablando, ella estaba contándome todo lo relacionado al apartamento donde está viviendo con John en el norte de Bogotá y de los planes para el matrimonio”, detalló la amiga de Valentina.

“Ella me dijo, amiga, como no trabajo me voy a quedar en la casa, de pronto salgamos a cenar, pero todavía no sabemos”, agregó.

Así mismo, indicó que el sábado, luego de algunas llamadas y videollamadas que se hicieron, la notó muy tranquila y no vio nada sospechoso. Además, dijo que la Fiscalía tiene un computador con las últimas conversaciones de Valentina, su novio y sus amigos.

Fotos en la cuenta de Instagram de Valentina Trespalacios. - Foto: Youtube @NoticiasCaracol

Sobre el noviazgo de los dos, la amiga manifestó: “Él ya había venido dos veces a encontrarse con ella, y precisamente vino esta vez a casarse, él venía a vivir con ella. El viernes en la noche ella salió al trabajo, ella es DJ, en compañía de él y como a las 6:30 a. m. salieron del sitio y se fueron para el apartamento nuevo en el norte de Bogotá”.

Un habitante de calle se percató del hallazgo. - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

También narró que “ella se mudó con él el viernes; hablo con ella el sábado al mediodía, duramos como tres horas hablando, ella mostrándome el nuevo apartamento, me decía que estaba contenta porque estaba en un sitio bien de Bogotá”.