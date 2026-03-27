En la tarde de este viernes 27 de marzo, por motivos de seguridad, la audiencia de imputación de cargos en contra de cuatro personas detenidas por el crimen del docente de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides Ariza, se adelantó de manera reservada.

La Fiscalía General presentará toda la evidencia en contra de estas cuatro personas que harían parte de una peligrosa organización criminal que realizaba secuestros extorsivos mediante el llamado “paseo millonario”.

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Mientras la audiencia transcurría, los familiares del docente y sus defensores publicaron un comunicado en el que le solicitaban a la Fiscalía General capturar a todos los implicados en este asesinato.

“Pedimos a los jueces y a la Fiscalía que se haga justicia”, señalaron los familiares del docente de comunicación social y periodismo de la mencionada universidad.

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“Sea esta también la oportunidad para pedir a la Fiscalía que este no sea el fin de la investigación, sino que se capture a todos los responsables, tanto a los autores materiales como a los determinadores del crimen”, exclamó la familia Cubides Alfaro y los representantes jurídicos del docente.

Para esto, se pide que se identifiquen plenamente y capturen a todos aquellos que participaron en el crimen y a todas las personas que conocieron el secuestro extorsivo.

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“Hemos enfrentado el proceso judicial con entereza y hemos colaborado permanentemente con la Fiscalía, pero somos conscientes de que existen presiones sobre las autoridades, por lo que tenemos temor fundado de que los capturados queden en libertad mientras se adelanta el proceso, poniendo en grave riesgo a nuestra familia y la comunidad en general”, añadieron.

Por esto, consideran que están dadas todas las exigencias para que el respectivo juez cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a los cinco detenidos mientras avanza el respectivo proceso penal.

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Igualmente, pusieron de presente el difícil trasegar que han vivido en los últimos meses, desde que se denunció la desaparición del docente hasta que se confirmó su “vil asesinato”.

“Nadie se puede imaginar el dolor de estos hechos, nadie puede entender cómo la vida puede cambiar en solo un segundo y cómo el dolor y la rabia se pueden apoderar de los corazones”, precisaron.

Por esto, hicieron un llamado a la administración de justicia y a evitar que estos trágicos hechos se presenten nuevamente.

“No podemos permitir que otra familia sufra el horror de lo que nosotros estamos viviendo. No podemos permitir que la delincuencia continúe ganando terreno ni que personas buenas y trabajadoras sigan siendo víctimas de individuos sin corazón que destruyen emocionalmente a familias colombianas como la nuestra”, aseveraron.