“Fueron descubiertos haciendo acuerdos con políticos corruptos”: Carlos Cuartas a Gustavo Petro

SEMANA: ¿Cómo va la campaña?

Carlos Cuartas (C. C.): Va muy bien en la medida que quisiéramos que más personas nos hubieran podido oír y ver porque con seguridad nos apoyarían. Debido a no haber tenido recursos de financiación es una campaña que no tiene la exposición que tienen otras; por lo tanto, no hemos podido llegar a tantas personas.

SEMANA: ¿Cómo es ese tema de que no les han entregado esos recursos?

C. C.: Son esas cosas de las que me tienen haciendo política. Como empresario he sido crítico de que en Colombia las cosas no funcionan y uno ve cómo en otros países las cosas funcionan más fácil. Aquí todo es difícil, enredado, truculento.

Y es que le dan la personería a Salvación Nacional para que haga política, pero no le dan los recursos porque no puede demostrar que haya sacado el 4 % en las elecciones a Congreso del año 2018. ¿Quién entiende eso? Si son partidos que nacen y les dan la personería jurídica porque fueron víctimas de la violencia y por eso la perdieron por sus líderes haber sido asesinados, cómo nos exigen el cumplimiento de unos requisitos a todas luces imposibles de cumplir.

SEMANA: Además de ese hecho, ¿cómo han logrado darse a conocer en esta campaña?

C. C.: Somos personas nuevas, deseosas de hacer cambios en este país con un amor profundo, sin deberle nada a nadie y curiosamente eso juega en contra. Le queda más fácil al que lleva más tiempo expuesto en temas políticos, así tenga una hoja de vida con algunos tachones, algunas cosas. Yo creería que en un país donde los colombianos de verdad quisieran un cambio, llevar el país por otro camino, Enrique y yo deberíamos ganar en primera vuelta.

SEMANA: ¿Cuál sería ese camino?

C. C.: Representamos una política que no está atada a ningún interés particular. No nos debemos a nadie, es un partido que no tiene componendas con nadie, lo único que queremos hacer es lo mejor por el país, los ciudadanos, que nos convirtamos en una nación próspera, que hagamos las reformas que el país necesite, que ningún político las habla ni las quiere hacer ni las puede hacer, porque están llenos de ataduras o de compromisos, o de intereses particulares, y nosotros sí las pudiéramos hacer; por ejemplo, la reforma a la justicia. ¿Cómo es que en Colombia lleva 20 intentos de reforma a la justicia? Un promedio de uno por año, qué país decente es eso.

SEMANA: ¿Cómo sería esa reforma a la justicia?

C. C.: Primero que nada tiene que existir igual pena para igual delito sin importar la persona, que eso no sucede en Colombia. Que haya una sola Corte porque hoy las cortes están cogobernando con el Ejecutivo y prácticamente gobiernan, se meten en decisiones del Ejecutivo tomando decisiones que no les competen.

Lo otro es que hay que descongestionar todos los juzgados porque hay muchas provisionalidades, que los jueces se dejen evaluar y los fiscales. Así podemos tener una justicia mucho mejor calificada. Hoy el colombiano siente que la justicia es injusta con ellos. A veces los colombianos buscan arreglar los problemas con mano propia porque sienten que la justicia no va a operar. Recordemos que la impunidad en Colombia está bordeando el 90 %.

Nosotros enarbolamos unos valores que no se los hemos visto a nadie. La familia para nosotros sigue siendo el eje fundamental de una sociedad, debe ser protegida junto con la libertad, pero con la autoridad.

Orden, justicia y emprendimiento. Esos son los pilares que estamos defendiendo. Hemos descubierto que mucha gente en Colombia sí piensa igual que nosotros, en la medida que hemos ido recorriendo porque todos los partidos se acomodaron en el centro, centroizquierda. Del centro hacia la derecha que enarboló estos valores conservadores, quedaron huérfanos, nadie los está defendiendo hoy por hoy en esta campaña electoral, en cambio nosotros sí.

SEMANA: ¿Qué los diferencia de Federico Gutiérrez?

C. C.: Por ejemplo, Federico votó por el sí del proceso de paz. Nosotros votamos no. No estamos ligados a la agenda 2030. Hay que revisar con mucho cuidado el Acuerdo de Escazú porque no queremos que se pierda la soberanía ecológica colombiana. Colombia debe definir su agenda ecológica y defenderla, pero con soberanía.

Nosotros defendemos la familia como eje fundamental de la sociedad y eso no lo veo tampoco en el programa de gobierno, no tienen por ejemplo esa reforma a la justicia como nosotros la proponemos.

Nos separamos de todas estas tendencias en el asistencialismo. No compartimos el asistencialismo como una política de Estado, el subsidio como promotor de pobreza y pereza. Creemos que hay que promover e incentivar la productividad, el crecimiento.

SEMANA: ¿Harían una alianza con Fico para la segunda vuelta?

C. C.: Estamos pensando sin ningún cálculo, la verdad no nos interesa ningún acuerdo burocrático, no estamos pensando en puestos, en nada. Si este país se quiere cambiar, lo primero que hay que hacer es cambiar la política y para eso hay que cambiar la forma de ser elegido.

Nosotros desde el Congreso dimos ejemplo con el tema de la lista cerrada porque no creemos en el voto preferente. En la Presidencia no le vamos a jugar a esas componendas que se realizan con el ánimo burocrático o de como sea llegar al objetivo de ganar una elección.

Nosotros queremos transportar estas ideas hasta donde los colombianos nos lo permitan y si eso es no más ir hasta la primera vuelta, pues hasta allí será. En la segunda evidentemente se analizará, tenemos que hacer una asamblea porque parte de devolverle la democracia al país se da también en los propios partidos políticos que hoy son poco democráticos en Colombia. Nosotros queremos tomar las decisiones en el seno de nuestro partido.

SEMANA: Volviendo al tema judicial, ¿qué harían con la JEP?

C. C.: La JEP haría parte de la reforma a la justicia en el sentido en que tiene que servir a las víctimas y no a los victimarios, porque hemos visto cosas que sucedieron como lo que sucedió con Santrich, por ejemplo, en donde nosotros vemos que existe una búsqueda permanente de atacar a aquellos que son molestos para los que eran la anterior Farc, para el modelo socialista.

Si la JEP sirve a las víctimas es bienvenida, lo que pasa es que hay que devolverse en el sentido. Los colombianos votaron no y ahora vemos que hoy no se cumple el Acuerdo de Paz, pero somos respetuosos de las instituciones.

Ya está así establecido, lo mínimo sería hacerlo cumplir. Entonces, hay que exigirles a aquellos firmantes donde dicen que iban a desminar, a entregar a los menores, a entregar las caletas, a reparar, a dar justicia y verdad, nada de esto se cumple. Por lo tanto, nosotros suspenderíamos esos efectos hasta que se cumpla, es decir, estas personas no deberían estar haciendo política ni en el Congreso hasta que cumplan el Acuerdo de Paz.

SEMANA: ¿Qué opina de la propuesta de perdón social de Petro?

C. C.: No nos podemos dejar desviar, eso del perdón social fue el nombre que él le puso al descubrimiento que sucedió de los acuerdos que se estaban haciendo con políticos privados de la libertad, en el que se le estaban ofreciendo dádivas a cambio de su apoyo político. Entonces ahí lo que pasa es que se dejó desviar la gente muy olímpicamente y muy hábilmente, y se metieron en el tema del perdón social.

Ellos fueron descubiertos haciendo acuerdos con políticos que están acusados de corrupción para que los apoyaran en esta campaña. Si fuera un perdón social, eso lo pueden revisar después; sean primero presidentes o háganlo en otro momento, pero es que estamos en una campaña y fueron descubiertos haciendo esos acuerdos con políticos corruptos.

SEMANA: ¿Qué opina de Petro y el Pacto Histórico?

C. C.: Ellos no representan la izquierda, ellos representan una tendencia en Latinoamérica que es la del Foro de São Paulo o el socialismo del siglo XXI, que busca mediante las vías democráticas apoderarse del poder, eso no se puede perder de vista; entonces por eso no estamos de acuerdo en que Colombia pierda la democracia por las vías democráticas como parte de una estrategia de toma de poder iniciada en ese Foro de São Paulo y sabemos, pues, que existe. Y no representa ni siquiera a la izquierda, izquierda la de Robledo, la de Navarro Wolf, la de Abad, eso es izquierda, y curiosamente los primeros de izquierda son los que salen corriendo.

SEMANA: ¿Qué opina de que ahora desde el petrismo se desmarquen del paro cuando hace un año lo incentivaban?

C. C.: Ya uno no sabe ni qué creer porque pueden estar diciendo eso por un lado y por el otro está Bolívar llevándoles cascos otra vez y mercados y cosas; entonces, la verdad no sabría si es real esa desmarcada.

SEMANA: Usted que es empresario, ¿cuáles fueron los impactos que dejó el paro?

C. C.: A título personal en una de las líneas de negocio prácticamente la quebró el paro y no la pandemia, porque en la pandemia hubo subsidios del Gobierno a la nómina, un acuerdo entre dueños de los locales que permitieron hacer acuerdos entre el arrendatario y el arrendador y todos de alguna manera nos dimos la mano y como colombianos unidos afrontamos la pandemia. Pero llegó el paro y el paro nos quebró, porque ya estas concesiones no eran producto de la pandemia, se le salían de las manos a todo el mundo.

He conocido en el país empresas que se vieron totalmente afectadas porque los insumos para los pollos, los cerdos, las reses no llegaban producto del paro, haciendo que esa oferta de alimentos en unas partes desapareciera y las empresas quedaron totalmente afectadas.

Cómo le parece que nos hemos demorado todo este año en recuperar precisamente ese parque de alimentos haciendo que adicionalmente encarezcan los precios, una inflación que se nos vino mundial y en Colombia adicionalmente producto del paro, y no contentos con esto dizque aniversario del paro, a quién se le ocurre eso.

SEMANA: Para ir cerrando el tema Petro, ¿lo de la cláusula Petro es verdad, se implementa en el mundo empresarial?

C. C.: Va más allá, es más profunda que inclusive una cláusula en una propiedad. Existen en el mundo unos fondos que han recibido el dinero de mucho empresario, muchos inversionistas y prácticamente se han ido, pero con ánimo de volver, en caso de que sí llegue Petro, con su forma de ver la parte política y económica que la conocemos todos, esos capitales que tristemente hoy se han ido no volverían a Colombia. Están esperando que cambie esto para regresar, pero tristemente muchos capitales de Colombia ya se han ido.

SEMANA: ¿Qué proponen con Enrique Gómez en materia pensional?

C. C.: La reforma pensional en Colombia es urgente. No podemos aplazar decisiones del país que la están requiriendo, hay 7 millones de personas mayores de 60 años que no están pudiendo obtener su pensión, estamos envejeciendo en pobreza y eso tampoco puede seguir sucediendo.

El 25 %, la cuarta parte de los colombianos, hoy no tiene asegurada su pensión, entonces a esto hay que hacerle una transformación. El régimen de prima media creemos que no debe seguir, ese definitivamente hay que cambiarlo, está desfinanciado porque lo que estamos haciendo hoy por hoy todos los colombianos ayudando a pagar un régimen que está desfinanciado porque no somos capaces; vuelvo y digo, que la informalidad sigue siendo altísima, al haber tanta informalidad todos esos trabajadores no entran a hacer parte de la masa que tiene que seguir nutriendo los fondos pensionales.

Tenemos que hacer las flexibilizaciones laborales. Si se da cuenta nosotros no somos promeseros, a mí me llama la atención ver estos debates y eso es como el que más ofrezca. Entonces dicen: “hay 4 millones de personas de informalidad, pues las vamos a bajar a 2″, entonces yo ofrezco bajarlas a 1, no sé, eso es como una subasta de propuestas y resulta que hay que ir al origen de los problemas.

Dos, el tema pensional que está tan grave es producto de esa desfinanciación y la informalidad, es producto de los privilegios que hay que desmontar, hay mucho privilegiado en el tema pensional, una cantidad de regímenes que son también de los funcionarios públicos, los de las altas pensiones, gente con 2 o 3 pensiones, y hay que acabar el régimen de prima media para que todo colombiano tenga una pensión mínima y producto del ahorro que vayan generando las mejores pensiones.

Todo lo que proponen la CUT y esas organizaciones de trabajadores lo que están es ayudando a que se promueva más la informalidad y Colombia no tenga un Estado en el que todo el mundo busque ser formal, pagar de sus impuestos, promover cada vez mayor empleo para que cuando todos estemos vinculados podamos ir saliendo de esta crisis del régimen pensional.

SEMANA: Déjenos tres propuestas concretas de por qué votar por Enrique Gómez y Carlos Cuartas.

C. C.: Hace parte de nuestro eje fundamental la reforma a la justicia. El tema del emprendimiento, requerimos que este país crezca en vez de estar pensando a toda hora cómo subsidiamos, cómo tratamos a los colombianos como pobres lo que hay que hacer es enriquecerse, una promoción al emprendimiento y el crecimiento.

Y devolverle la dignidad a lo público para que las personas que accedan a los cargos sean idóneas, que sean personas en las que el colombiano pueda creer y entregarle su voto de confianza para los cambios que el país requiera.