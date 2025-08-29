El pasado 11 de agosto, luego de luchar durante más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe, murió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien había sido baleado en medio de un mitin político que se llevaba a cabo en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

En medio del proceso judicial que avanza para dar con los autores intelectuales de este caso, el pasado 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación rechazó la “evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del” Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Horas después del anuncio de la Procuraduría, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, dijo que el menor de 17 años “no estaba en calidad de capturado dentro del sistema de responsabilidad penal”.

Ahora, transcurrido un mes, Cáceres se volvió a referir sobre el menor relacionado con el atentado que acabó con la vida del precandidato Miguel Uribe Turbay.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, y Miguel Uribe Turbay. | Foto: ICBF/Semana.

“Hay que ser precisos de que el joven no se entregó. Realmente él se acercó a Fiscalía, Policía, y decía que tenía información. Dentro de este caso, Fiscalía recogió la información que tenía que recoger y como no tenía ningún adulto respondiente, él tiene 17 años, llamó a Bienestar Familiar para que pudiera acogerlo. En esa medida, Bienestar Familiar ofrece la acogida, la dormida, y al otro día tenían que llegar con la familia. La familia no se logra contactar y pues el chico se evade del sitio donde está. Pero no es una evasión porque haya fuga, o algo así, simplemente de que no quiso continuar con el proceso de protección”, dijo Cáceres desde Bucaramanga, este jueves, 28 de agosto.

Cabe recordar que este miércoles, 27 de agosto, un juez condenó a siete años de internamiento en centro para menores, al menor sicario que acabó con la vida del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.