Suscribirse

Nación

ICBF aclara versiones sobre el menor fugado y relacionado con el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo unas precisiones desde Bucaramanga.

Redacción Nación
29 de agosto de 2025, 3:05 p. m.
Murió Miguel Uribe Turbay
El senador y precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

El pasado 11 de agosto, luego de luchar durante más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe, murió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien había sido baleado en medio de un mitin político que se llevaba a cabo en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Contexto: Álvaro Uribe confiesa lo que dijo un ministro tras atentado a Miguel Uribe Turbay: “Sentía temor por las mañas de Petro”

En medio del proceso judicial que avanza para dar con los autores intelectuales de este caso, el pasado 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación rechazó la “evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del” Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Horas después del anuncio de la Procuraduría, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, dijo que el menor de 17 años “no estaba en calidad de capturado dentro del sistema de responsabilidad penal”.

Ahora, transcurrido un mes, Cáceres se volvió a referir sobre el menor relacionado con el atentado que acabó con la vida del precandidato Miguel Uribe Turbay.

Directora del ICBD, Astrid Cáceres, y Miguel Uribe Turbay.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, y Miguel Uribe Turbay. | Foto: ICBF/Semana.

Hay que ser precisos de que el joven no se entregó. Realmente él se acercó a Fiscalía, Policía, y decía que tenía información. Dentro de este caso, Fiscalía recogió la información que tenía que recoger y como no tenía ningún adulto respondiente, él tiene 17 años, llamó a Bienestar Familiar para que pudiera acogerlo. En esa medida, Bienestar Familiar ofrece la acogida, la dormida, y al otro día tenían que llegar con la familia. La familia no se logra contactar y pues el chico se evade del sitio donde está. Pero no es una evasión porque haya fuga, o algo así, simplemente de que no quiso continuar con el proceso de protección”, dijo Cáceres desde Bucaramanga, este jueves, 28 de agosto.

Cabe recordar que este miércoles, 27 de agosto, un juez condenó a siete años de internamiento en centro para menores, al menor sicario que acabó con la vida del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Este menor, el condenado, quedó registrado en varios videos, el 7 de junio, día del atentado contra el congresista en el parque El Golfito.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayICBF

Noticias Destacadas

La cantante cuestionó el video que compartió el máximo mandatario.

Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

Redacción Nación
Murió Miguel Uribe Turbay

ICBF aclara versiones sobre el menor fugado y relacionado con el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay

Redacción Nación
Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.

Se conoce el video del momento exacto en que desapareció Valeria Afanador: hay varios detalles que llaman la atención

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.