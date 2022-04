“La mayoría de los congresistas de Cambio Radical están con Fico”: Carlos Fernando Motoa

El senador aseguró que a pesar de que hay líderes del partido en otros sectores, y que aún no hay una decisión oficial, la mayoría de la bancada respalda al candidato del Equipo por Colombia.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguró que a pesar de que la colectividad no ha tomado una decisión, gran parte de los líderes ya está con el candidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Personalmente creo que la mayoría de los congresistas de Cambio Radical ya han tomado decisiones, o con Fico, unos pocos con Petro, e incluso creo que alguno simpatiza con Fajardo, pero el alto porcentaje de actores o de congresistas están con Fico”, le dijo Motoa a SEMANA.

Aclaró que hasta el momento no se ha tomado una determinación como partido, pero dijo que prácticamente todos los parlamentarios están jugados, y la mayoría con Fico.

Se espera que durante los próximos días la dirigencia de Cambio Radical convoque a una reunión. “Esperamos que esta o la otra semana se pueda tomar esa decisión”, afirmó el senador de Cambio Radical.

El congresista dijo que no está de acuerdo con que aún no se haya definido oficialmente a quién se va a apoyar. “No parece lógico que, a 30 días de las elecciones de la primera vuelta, no se tenga definido el tema presidencial. Tenemos que recorrer el país, visitar sitios, hablar con nuestra gente”, dijo Motoa.

En su caso, menciona que desde la consulta ya estaba al lado de Fico. “En esa línea sigo impulsándolo, promoviéndolo y acompañándolo, y defendiendo los temas ante el país”, sostuvo.

El apoyo de un sector de Cambio Radical es evidente por la cercanía de Fico con Alejandro Char, con quien el candidato compitió en la consulta del Equipo por Colombia y lo ha acompañado en los recorridos. De hecho, estuvo este miércoles con el candidato en Barranquilla, la ciudad de la que Char fue alcalde.

Sin embargo, la gran duda y la decisión que faltaría es la definición del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien representa otro sector de la bancada.

Vargas Lleras hasta ahora no ha hablado de un favoritismo por determinado candidato, pero para muchos es muy diciente que el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, cercano a Vargas Lleras y quien ha hecho política de la mano del exvicepresidente, sea el jefe de debate de Fico.

El pasado fin de semana, el senador Carlos Abraham Jiménez, cercano a Vargas Lleras, estuvo en un evento en tarima con Fico, respaldando su candidatura. Asimismo, Germán Varón Cotrino, quien tiene conexión directa con el exvicepresidente, apoya a Fico.

Todo apunta a que en las próximas semanas Fico pueda congregar el apoyo de Cambio Radical en conjunto.