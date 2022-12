Nicolás Petro, hijo del presidente, se suma a las críticas contra la directora del ICBF por la grave crisis humanitaria de La Guajira, ¿qué dijo?

Por estos días hay tensión por la gestión actual del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) frente a la tragedia que se está presentando en el departamento de La Guajira, donde se registró la muerte de 20 niños por desnutrición.

Luego de que el presidente Gustavo Petro protagonizara un fuerte jalón de orejas al asegurar de manera directa que es un “rotundo fracaso” que haya pasado esta situación en su administración del Pacto Histórico con el lema ‘Potencia Mundial de la Vida’, uno de sus hijos también se refirió al tema.

Nicolás Petro Burgos escribió en su cuenta de Twitter que lo que está pasando en La Guajira sería inaceptable y que por ende los funcionarios que no están de acuerdo con el ´Gobierno del Cambio´ es mejor que desistan de sus cargos.

“Si hay funcionarios que no están a la altura o no creen en el proyecto de cambio del #PactoHistorico, lo mejor es que den un paso al costado, que renuncien inmediatamente. La situación de la Guajira es inaceptable”, señaló Petro Burgos.

Lo cierto es que el presidente cuestionó la falta de políticas públicas por parte del Instituto y su directora, Concha Baracaldo, para tratar esta situación. “¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira”. Para Petro, el Gobierno está fallando en la protección de los menores de edad. “Esto es un fracaso y hay que asumirlo como tal, este Gobierno no está para ver morir niños”, dijo.

El mandatario de los colombianos realizó en días pasados una agenda de trabajo en el departamento de La Guajira, en donde definió las bases para potencilizar el agua potable en esa región del país, zona que ha sido tradicionalmente afectada por corrupción de sus dirigentes políticos.

“Bien dijo alguien, si se van a repetir las cosas como se están haciendo, pues vamos camino al abismo, si el ICBF hace lo mismo que ha hecho durante los últimos años, que ha visto morir miles de niños, si siguen repitiendo lo mismo van a seguir viendo miles”, aseveró.

Petro aseguró que el ICBF no puede seguir repitiendo los fracasos del pasado en ese departamento, donde miles de niños han fallecido por la falta de alimentos, agua potable y medicamentos.

“La desnutrición no es solamente la falta de comida sólida, como se piensa, es antes que nada, la falta del agua potable. El ICBF debería estar invirtiendo acá en agua potable, no quiere que haya desnutrición, ¿cuál es la causa? Es el agua potable, no la bienestarina”, agregó.

Ante esto, Gustavo Bolívar, uno de los senadores más cercanos al presidente Gustavo Petro, celebró la crítica que hizo el jefe de Estado frente a esta situación que involucra a la directora del ICBF.

El congresista del Pacto Histórico aseguró que Petro se convirtió “en el primer presidente capaz” en hacer “autocrítica de su propio Gobierno”. Bolívar se sumó a la lista de petristas que han hecho fuertes cuestionamientos a la gestión de Baracaldo en sus tres meses al frente del cargo.

“Ahora falta que la directora tome correctivos, demuestre que es capaz de enfrentar los retos de su cargo o de un paso al costado”, precisó Bolívar en su cuenta personal de Twitter. El mensaje recibió críticas mixtas por parte de otros usuarios de la red social, quienes coincidieron en que la permanencia de la directora es insostenible.