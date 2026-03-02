El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que no hay evidencia de una manipulación al código fuente de la Registraduría Nacional, como lo ha denunciado en los últimos días el presidente Gustavo Petro.

“Es necesario reconocer las amenazas, pero evidencia de manipulación no tenemos. De parte del Ministerio de Defensa Nacional se han articulado mesas de trabajo con la Registraduría y también con expertos de ciberseguridad, pero no hay amenaza conocida”, reveló el ministro Sánchez.

El pasado 25 de febrero, el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó en un evento que contó con la participación de la Procuraduría y la Contraloría General el código fuente, clave para las elecciones que se realizarán entre marzo y junio en Colombia.

En el evento público, el registrador manifestó que el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio estaba totalmente protegido.

Contralor lanzó advertencia sobre la democracia: “se protege antes, durante y después de las elecciones”

“Se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados”, señaló el registrador.

Un día después, el organismo puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente con el fin de que realizaran los respectivos procesos de conteo de los votos.

La Registraduría explicó las condiciones del código fuente del software que se usará en elecciones. Foto: Prensa Registraduría. Foto: El País

Sin embargo, casi que al mismo tiempo que se hacía el anuncio, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que decía que no se había hecho ningún tipo de auditoría.

De esta manera, aumentó su narrativa de un fraude electoral para los comicios que iniciarán el 8 de marzo y continuarán en mayo y junio.

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

“Mostró el software, pero no lo auditó ningún experto de ningún partido, porque usted solo mostró unas letras y números, pero no lo dejó auditar”, publicó el primer mandatario en un mensaje que recibió todo tipo de comentarios.

“Es tiempo de transparencia; las elecciones no son transparentes mostrando softwares, sino auditado su código fuente: sus fórmulas, por personas independientes a usted, señor registrador, y a los que contrató y que hicieron el software y lo manejan: personas afiliadas a una empresa acusada de fraude electoral en Colombia y el exterior y probado su fraude en el año 2014” (sic), añadió el presidente.