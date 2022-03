Presunto ladrón fue linchado por varios habitantes de Ciudad Verde, en Soacha

Foto: picture alliance via Getty Image

La Policía no contempla ninguno de estos actos y hacen un llamado de atención.

Las denuncias ciudadanas de intentos de robo o hurto de parte de los ciudadanos son una constante en la capital y sectores aledaños, como el municipio de Soacha. A pesar de que existe el control de las autoridades, un hombre fue hallado en pleno acto fraudulento dentro de un conjunto residencial del barrio Ciudad Jardín.

En esta zona del municipio, al parecer el sujeto estaba robando, algo que para la comunidad debía ser castigable y, por ello, tomaron la decisión de hacer justicia por mano propia.

Según recopilaciones de los habitantes, varias personas empezaron a perseguir al hombre, quien presuntamente había robado y empezó a correr para esconderse. Sin embargo, pese a su intento, lograron encontrarlo y fue golpeado.

Cabe señalar que ningún acto de violencia está contemplado por la autoridades, pero, en este caso, no se tuvo en cuenta este parámetro y el presunto ladrón recibió varios golpes que le provocaron graves heridas en sus manos, además parece que perdió uno de sus ojos.

Aunque no es un acto válido, se hizo justicia por mano propia, pues varios de los residentes de Ciudad Verde denuncian que estas situaciones de inseguridad son constantes. Conjuntamente, dicen que no hay el alumbrado público suficiente para poder transitar en las noches y, según sus declaraciones, la Policía no reacciona de manera inmediata.

De igual manera, explican que la mayoría de los conjuntos cuentan con un sistema de seguridad a través de cámaras, vigilancia pagada y tránsito en la zona. Por lo tanto, el linchamiento es la única salida.

No obstante, la Policía no contempla ninguno de estos actos y hacen un llamado de atención a cada uno de los habitantes del municipio, que se encuentra a las afueras del sur de la capital, para que no se dé este tipo de “soluciones”. En consecuencia, mencionan que tanto el presunto ladrón como quienes lo agredieron pueden ser judicializados, según el causal legal.

Ciudad Verde, en Soacha, fue una de los primeros proyectos realizados bajo el modelo 'Ciudad dentro de la ciudad' de Amarilo. - Foto: Cortesía Amarilo

Con el paso del tiempo, Soacha se ha convertido en el hogar de cientos de capitalinos. La inversión en materia de vivienda está incrementando, según reportes de las autoridades. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo un factor de principal atención no solo para esta parte, sino para todo el territorio nacional.

En ese orden de ideas, la Policía Nacional ideó una Cartilla Guía de Autoprotección, para el cumplimiento de su misión institucional de proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y los derechos que de esta se derivan.

Aún así, la fuerza pública indica que no existe una protección absoluta, pero se deben tomar prevenciones que estén vinculadas a la protección de cada uno. Por eso, la institución da a conocer que lo mas aconsejable es:

Evitar convertirse en víctima de un hecho delictivo, tomando en cuenta el entorno y las situaciones donde este puede producirse.

Ser conscientes de que el hecho delictivo puede ocurrir en cualquier momento, en lugares abiertos al público o privados, de día o de noche, por ello es importante preparar alternativas de seguridad y poner en práctica posibles soluciones que minimicen el riesgo.

En adición, aluden que la mejor arma es la observación, se considera como un elemento de seguridad de “excelencia”. Un alto porcentaje para evitar o actuar de manera fraudulenta lo da el conocimiento del desplazamiento y la observación ininterrumpida del público y áreas circundantes. Además, el periodo más vulnerable para un atentado es el de los traslados entre la casa y el lugar de trabajo habitual, enfatizan.