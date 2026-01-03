Protestas en Bogotá a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro: muchos celebran y otros condenan a EE. UU.

La captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de las autoridades estadounidenses en una operación desarrollada en Caracas, desató cientos de reacciones en el mundo y Colombia no ha sido ajena a esta noticia.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: China rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y dice que son una “amenaza”

María Corina Machado, tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”

Protestas en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Foto: Colprensa

Pese a que muchos venezolanos que llegaron al país, producto de la crisis y las duras condiciones que vivieron durante el régimen, manifestaron su alegría por la captura del dictador, otro grupo de manifestantes se volcó a las calles para rechazar la captura de Maduro.

Las protestas tienen lugar en la avenida El Dorado con carrera 48, y se han comenzado a mover hacia el centro de la capital.

Los bloqueos en esta parte de la ciudad comenzaron sobre el mediodía, luego de que durante toda la mañana de este sábado, 3 de enero, se conocieran más detalles de cómo se produjo la captura de Nicolás Maduro.

Protestas en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Foto: Colprensa

Protestas en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Foto: Colprensa

Concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

De igual forma, algunos venezolanos se han dado cita en la Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá, para celebrar la caída de maduro; allí, algunas imágenes muestran banderas de Venezuela, personas cantando el himno nacional y gente reunida dialogando sobre lo que podría ser el futuro en el vecino país.

Colombia reforzó seguridad en la frontera ante la captura de Maduro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado que ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego del ataque de Estados Unidos que, según Donald Trump, concluyó con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro.

Petro calificó las acciones de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y dijo que tendrán como consecuencia una crisis humanitaria.

Aunque propuso que la situación se resuelva mediante el “diálogo”, el presidente colombiano aseguró en la red X que ordenó el “despliegue de la Fuerza Pública” en la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.

Petro no hizo mención al arresto de Maduro, uno de los líderes más cercanos a su Gobierno en la región.

Nicolás Maduro, preso: la gran victoria de la democracia. Salud Hernández-Mora celebra la caída del dictador

Ciudadanos venezolanos residentes en España celebran en la Puerta del Sol de Madrid el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro, tras lanzar un ataque a gran escala contra Venezuela. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP) Foto: AFP

Más temprano, el mandatario colombiano había solicitado una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” de Estados Unidos.

Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

El mandatario ha sido uno de los mayores críticos del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe de los últimos meses para supuestamente atacar al narcotráfico.

Petro agregó en otras publicaciones que dispuso medidas para “preservar la estabilidad en la frontera”. Un reportero de la AFP observó normalidad en el principal paso fronterizo entre ambos países.

China envía duro mensaje tras la caída de Nicolás Maduro; asegura que el ataque de EE. UU. es una “amenaza”

El experto indica que se debe analizar si la caída de Maduro significa también el fin del régimen. Foto: Truth Social: @realDonaldTrump - AFP

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la Fuerza Pública activó “todas las capacidades” para evitar “cualquier intento de ataque terrorista” en la frontera por parte de agrupaciones ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan grupos ilegales y narcoterroristas que según estudios se mueven en suelo venezolano con el beneplácito del chavismo.

Como parte de su plan de combate al narcotráfico, Trump había asegurado recientemente que no descartaba atacar laboratorios para la producción de droga en Colombia, lo que Petro calificó como una amenaza de invasión.