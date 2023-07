¿Qué opina María Isabel? De la ‘Violetera’ a alias Violeta

¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 6 de julio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a una canción que hizo famosa la actriz y cantante española Sara ‘Sarita’ Montiel y cuya primera estrofa dice: “Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que, pregonando, parecen golondrinas que van piando, que van piando”. Como violeteras eran conocidas las mujeres que vendían ramos de violetas en lugares públicos en esta ciudad.

Una imagen tan hermosa, sin embargo tan nostálgica, nos trae al presente a situaciones mucho más ingratas, porque Violeta se llama el actual dizque es hora de paz del ELN, tristemente célebre por su presunta participación directa en el atentado del Centro Comercial Andino, en 2017, por la cual está formalmente acusada por la Fiscalía en relación con cinco garves delitos como homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir, que dejaron tres muertos en el baño del centro comercial y varios heridos.

Violeta Arango es una de las gestoras de paz del ELN. - Foto: Captura de pantalla de video

Pues esta Violeta, que no es propiamente la violetera, prófuga de la justicia durante cinco años, finalmente fue capturada, pero el Gobierno Petro la escogió como gestora de paz en el marco de las negociaciones con el ELN y recibió su libertad. Y ahora debuta tranquilamente con discursos que no se sabe si pretenden de verdad alguna paz con el ELN, o si más bien pretenden promocionar los métodos de este grupo guerrillero.

¿Y qué fue lo que dijo Violeta que ha producido tanto escándalo? No solo confirma algo que ya sabíamos, como es que el ELN recluta menores y que algunos de ellos, dice ella, se vinculan de manera voluntaria. Porque pertenecer al ELN es un proyecto de vida, que asumen estos jóvenes que en realidad muchas veces son niños, porque de paso, la misma Violeta reconoce que en el ELN hay menores de 15 años que serán retornados a sus hogares bajo acuerdos puntuales cuando existan las efectivas condiciones para ello.

Sigue la polémica por los diálogos de paz con el ELN. - Foto: afp

Pero eso sí, asegura Violeta, los mayores de 15 años se pueden retirar de sus filas cuando lo deseen y serán respetados en su decisión, cuando también es de público conocimiento que esto es castigado hasta con fusilamiento en el ELN.

Las reflexiones de Violeta, el secuestro de un niño autista, su hermana y su madre, la sargento Karina Rodríguez, explosiones, asesinatos de policías, amenazas de paros armados y en general la siembra de terror en todo el país con una grave situación de orden público son el marco en el que arranca el supuesto cese al fuego bilateral con el ELN de un mes. En el que el grupo guerrillero se reserva el derecho a reaccionar, pero, en cambio, el Ejército y la Policía seguirán encuartelados. Conclusión: algo, algo va de la romántica violetera a la guerrillera Violeta.

¿Qué opina María Isabel? ¿Ofrece Álex Vega garantías electorales?

El actual registrador por fin rompe su silencio ante las menciones que se le hacen en escandalosas grabaciones de SEMANA. Aclara que cuando se archivaron las investigaciones a las campañas de Santos y Zuluaga, él no era presidente del CNE, pero no niega que votó a favor. Por eso, muchos se preguntan si es el hombre capaz de dar las garantías electorales que exige el país.

¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 6 de julio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la situación del hombre de las tablas, el actual registrador Alexander Vega, quien en las últimas horas decidió por fin romper su silencio después de varios días de conocidos los audios en los que se le mencionaba comprometedoramente, publicados por SEMANA.

Y salió a decir Vega que él no era presidente del Consejo Nacional Electoral, al que pertenecía sí, cuando se archivaron las investigaciones contra las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Lo que no pudo negar es que fue uno de los magistrados que votó a favor de dicho archivo, lo cual es un monumento a la vergüenza conocida en las confesiones de Zuluaga en las grabaciones reveladas por SEMANA.

“Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’ - Foto: SEMANA

Además la justificación del organismo para tomar la decisión es histórica, queda para los archivos de la historia, de verdad. Abro comillas para que ustedes se den cuenta y la redacción es cuestión de ellos, no mía, por si la encuentran un poco confusa:

“No se evidenció ingreso de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la corporación, como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras, de lo cual se tiene la certeza de los recursos recibidos por la administración de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta”, según reza el documento, absolutamente vergonzoso, pero histórico sí, del Consejo Nacional Electoral.

El registrador Alexander Vega rompió su silencio con respecto al caso de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. - Foto: Twitter: @Registraduria

Si ese es el organismo encargado de que las campañas no reciban dineros ocultos que no registren en sus cuentas oficiales, pues estamos perdidos. Lo extraño es que la salpicada de Alexander Vega se hizo sin la intención expresa de perjudicarlo, no, para nada. Simplemente, surgió a título de referencia en las grabaciones reveladas por SEMANA entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta de las que surge que, para el funcionario, esto entre las campañas tenía que quedar en tablas, porque si no, la crisis institucional para el país sería la berraca.

Vega se defiende y dice que él no solo no era presidente de la corporación en la época, sino que tampoco fue ponente de ninguna de las investigaciones de las campañas presidenciales en 2014. Estas dos circunstancias pueden ser ciertas, pero no sirven para desmentir que la estrategia de las tablas no se hubiera trabajado internamente entre algunos de sus magistrados que lograron que la votación fuera mayoritaria a favor del archivo.

Alexánder Vega, registrador nacional. - Foto: guillermo torres-semana

¡Porque qué casualidad! Las investigaciones a ambas campañas fueron archivadas con el argumento de que en ninguna de las dos se evidenciaron dineros de personas jurídicas extranjeras, cuando entonces era evidente, como lo es más aún hoy, que de eso hubo abundantemente.

Ante la desconfianza que producen las grabaciones sobre el registrador Vega, no es extraño que aparezcan voces preocupadas por las garantías que puede dar el hombre de las tablas sobre la transparencia de las próximas elecciones de octubre, para muchos, entre otros para el Gobierno, claves para el equilibrio de fuerzas políticas en el país y, por lo tanto, claves para el futuro inmediato de Colombia.