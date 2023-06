¿Qué opina María Isabel? En el caso de Laura Sarabia, por fin una orden del min-Defensa

En una orden directa al director de la policía, general Salamanca, por fin escuchamos al ministro de Defensa hablar. Pidió que, cuanto antes, se averigüe quién ordenó las chuzadas contra las dos empleadas de la casa de Laura Sarabia. Pero qué curioso. La orden quedó bailando, porque al filo de la media noche, el Presidente Petro tuiteó que este gobierno no chuza a nadie. ¿Como quien dice, la orden del minDefensa, para qué?

A las 6:20 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 2 de junio en SEMANA? Pues la opinión va por los lados de la noticia de última hora, ¡Habló al ministro de Defensa!, ¡Atención! Y anunció lo siguiente: “Le he dado órdenes al director de la Policía, general William Salamanca, de que cuanto antes averigüe de dónde salió la orden de las chuzadas”.

Se refiere a la denuncia gravísima de ayer del fiscal Francisco Barbosa, que descubrió que las dos empleadas de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, habían sido chuzadas mediante una táctica que ya se había utilizado contra el presidente Álvaro Uribe, meterlas en una lista de personas ya investigadas en el caso de las empleadas por actividades dizque del Clan del Golfo, y en el caso de Uribe por las actuaciones ilegales aparentemente que adelantaba un congresista de nombre Nilton Córdoba.

Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A la niñera Marelbys Meza, bajo el alias de la ‘Cocinera’ y a Fabiola, una empleada por días, bajo el alias de la ‘Madrina’, las metieron en la lista del Clan del Golfo del señor ‘Siopas’, ni más ni menos. Según el fiscal, estos son métodos propios de la era de la Gestapo, en Colombia de las épocas del DAS y el F2, que no queremos recordar y en un enérgico comunicado el fiscal le dijo al país: “Bienvenidos de regreso a la parajusticia”.

Y es que a los conductos para estas chuzadas tocó extenderlos hasta el Chocó, donde según parece por fin un agente de la Dijín logró que un fiscal añadiera a las dos mujeres a la lista como empleadas de alias ‘Siopitas’.

El fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía

Las reacciones fueron inmediatas, varios del Pacto Histórico de manera muy responsable y legítimamente indignados, han salido a exigir renuncias y a pedirle al gobierno Petro que no tolere y que no se involucre en todo lo que tanto criticó en el pasado, que sus funcionarios anden alcahueteando chuzadas ilegales.

Entre las reacciones sorprende la forma despectiva como la alcaldesa del exPolo, en épocas de la fallida alcaldía de Samuel Moreno, Clara López senadora, terminó refiriéndose despectivamente al caso en estos términos: “Como pueden comparar las chuzada de una sirvienta (terminó tremendo) a la de la Corte Suprema, vamos a terminar mal”, eso dijo la senadora Clara López.

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia. - Foto: Semana

Lo curioso es que, después de que habló el ministro de Defensa, por fin pidiéndole al director de la Policía que averigüe inmediatamente quién dio la orden de interceptar, el presidente se haya expresado a través de su fiel Twitter en sentido absolutamente contrario, diciendo algo que de verdad va en contravía de la Orden del ministro de Defensa.

“Nadie en este gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas y acusar a este gobierno de ello es de tamaño irresponsabilidad”. Entonces el presidente debió pedirle a su ministro de Defensa que no diera instrucciones de algo que el presidente está seguro de que no ocurrió, como es que este gobierno ordena chuzar, de lo cual, claro informalmente no tenemos dudas ciertos ciudadanos y en ciertos sectores.

El presidente después de lavarse las manos de las chuzadas, igualmente anuncia que hoy se pronunciará ya no sobre ellas, sino sobre decisiones que tomará con respecto al uso del polígrafo, luego de que anoche estuvo reunido tanto con Laura Sarabia como con el embajador Armando Benedetti.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Pero ya la Dijín confirmó que las exportaciones telefónicas sí existieron y duraron más de 72 horas, y el ministro de Defensa ordenó por consecuencia investigar su origen. Además, Laura Sarabia supo con anterioridad y no se sabe por qué conducto, que SEMANA y su directora Vicky Dávila iban a entrevistar primero a Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro y ahora más recientemente a Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia.

Qué cantidad de delitos los que se han cometido a raíz de este episodio que muchos despreciaron noticiosamente al principio por sus características originalmente domésticas, pero que terminaron revelando abusos de poder con utilización de polígrafos, chuzadas ilegales de la Dijín e incluso grandes codazos e intrigas en los círculos del poder.