Rajados en Inglés. Los niveles de dominio en el idioma ubican a Colombia en los peores puestos a nivel mundial

En repetidas ocasiones muchas becas, trabajos y viajes de turismo se pierden por la falta del dominio del inglés. Una habilidad y competencia que hoy no pasa desapercibida, por eso la necesidad de que niños y jóvenes aprendan el idioma, que de nuevo no es uno de los que al no ser hablado por la población colombiana como segunda lengua ubica al país en los peores puestos a nivel mundial.