“Rémoras”, así llama el presidente Duque a los políticos que quisieron tumbarlo; ¿a quiénes se refiere?

El presidente Iván Duque dio detalles de políticos que quisieron hacerle daño a su mandato. En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, habló de quiénes habrían estado detrás de esos intentos.

Reconoció que lo quisieron tumbar, pero que siempre se mantuvo firme en su posición. Cuando se le preguntó por quiénes estuvieron detrás de ese propósito, reconoció que “hubo mucha gente” entre la que estuvieron grupos armados al margen de la ley, pero también políticos interesados en que le fuera mal. “La política tiene gente buena, pero también tiene rémoras y seguramente algunas trataron de ver qué recogían de esa situación”, dijo.

Cuando se le consultó si uno de esos fue el presidente electo Gustavo Petro, quien desde que perdió las elecciones en 2018 con Duque anunció una férrea oposición, el mandatario contestó: “No solamente me la habían declarado, sino que habían dicho que podría no terminar mi gobierno. Que íbamos a vivir cuatro años en las calles”.

También reconoció que Petro, desde que perdió las elecciones, se declaró como su máximo opositor. “Sí, él lo hizo”, dijo.

Cuando se refirió a los hechos por los que lo buscaron afectar, mencionó que uno de ellos fue el paro del año pasado en el que el objetivo, según él, era “llevar al país a un baño de sangre”.

“Querían una reacción desesperada del presidente, que sacara al Ejército o a la Policía, o que decretara la conmoción interior. Mantuve siempre a la mano un papelógrafo donde llevábamos la secuencia día a día lo que había ocurrido en Chile y trataron de replicar el mismo fenómeno en Colombia”, comentó.

El presidente habló de otras “cascaritas” con la que buscaron afectarlo. Otra fue la libertad de Jesús Santrich con la que considera que intentaron desestabilizarlo. “Me intentaron desesperar cuando Santrich se voló, después cuando pasó lo mismo con Aida Merlano. Trataban de que algunas situaciones se convirtieran en huracanes que afectaran la confianza, la credibilidad y la estabilidad del Gobierno. En ninguna circunstancia nos dejamos llevar”, comentó.

También recordó cuando se presentó un férreo ataque contra 60 CAI en Bogotá. “Nos tocó enfrentar otro momento muy complejo cuando en la primera minga querían desesperar a la Fuerza Pública para que se presentara un acto de violencia. Y le digo una cosa con amor por mi trabajo: las adversidades me gustan, las sé enfrentar con fe y asumo una prueba como una ocasión para poder demostrar estabilidad emocional y reciedumbre”, reconoció el presidente Duque.

Duque reconoció que Petro, desde que perdió las elecciones, se declaró como su máximo opositor. “Sí, él lo hizo”, dijo. - Foto: Fotomontaje SEMANA

El mandatario aclaró que no tendrá el mismo tono y que no será opositor una vez termine su mandato y que por eso en medio de su intervención en la instalación del Congreso del pasado 20 de julio, deseó al mandatario entrante que le vaya bien por el bienestar del país, a diferencia del anuncio qué él hizo hace cuatro años.

“Nunca pago con la misma moneda. Me tocó enfrentar una oposición hirsuta y cerrera que nunca quiso reconocer nada. Fue hostil en casi todos los momentos y hubo muchos ataques personales. Vimos ataques a mi esposa, a mi hermano, a mi mamá, en mi contra. Todo eso es cosa del pasado. Cuando a uno no le queda sino el ataque personal, perdió la batalla”, dijo.

El mandatario reiteró que su propósito no es hacerle oposición al nuevo gobierno y recordó que hizo una campaña en la que no descalificó a nadie y que ganó por encima de los demás por sus propuestas hace cuatro años. “He asumido una postura hace un tiempo. No soy contradictor, no soy candidato a nada y no estoy en la política pendenciera. Cuando me enfrenté con mis contrincantes en 2018, a todos les gané, trabajando, recorriendo el país y mostrando propuestas. Nunca caí en el agravio contra ninguno. De hecho, en la segunda vuelta ganamos por un margen avasallador, más de dos millones de votos. Antes de que diera mi discurso de victoria, me habían declarado la oposición”, contó sobre ese momento.

Señaló que en ese entonces, a pesar de que la oposición fue tan aguda, no se dejó amedrentar. “No, nunca. Al contrario, muchos de mis colaboradores siempre decían: ‘¿Por qué se mantiene siempre tan calmado? ¿Por qué no sale a pelearles?’. Les respondía: es lo que quieren”, comentó.

Dijo que su objetivo en ese momento era estar concentrado en sus labores y no caer en “pequeñas peleas” y en la “pequeña política”, la “diatriba” y el “mal juego de palabras”. “Me mantuve gobernando. Prueba de ello es que, a pesar de una pandemia, un huracán categoría cinco, la mayor crisis migratoria y el reto de sacar adelante un proceso de paz que no tenía recursos y con tantas fragilidades, logramos que nuestro plan de desarrollo se cumpliera en más del 85 %”, afirmó el mandatario.

Aseguró que si les hubiera contestado a los críticos, ellos se habrían victimizado. “Habrían dicho que el Gobierno estaba agrediéndolos. Nadie lo puede decir. La demostración más clara es que ha sido un Gobierno demócrata”, comentó el presidente Duque.