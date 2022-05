Seis organizaciones en Bogotá se comprometieron a usar el carro compartido, ¿de cuáles se trata?

Por medio de las plataformas Try My Ride e iLiKKo se les permitirá a los colaboradores y estudiantes de las organizaciones, planear sus viajes compartidos.

Con el objetivo de reducir el número de viajes de un solo ocupante en carro particular, Coca Cola Femsa, Telefónica Movistar, Grupo Energía de Bogotá, Servientrega, Pontificia Universidad Javeriana y la Secretaría Distrital de Movilidad, participarán en un proyecto piloto para promover el uso del carro compartido en sus organizaciones.

Durante el evento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, insistió en que, “si no compartimos el carro no la vamos a lograr, va a llegar un momento en el que no nos vamos a mover”, al tiempo agregó que esta iniciativa hace parte de un proceso de transformación cultural.

“Todas las transformaciones culturales, son difíciles, toman tiempo y, por muy difícil que parezca, yo quiero recordar que Colombia es campeona en transformación cultural y en cultura ciudadana”, destacó.

En ese sentido, la mandataria de los bogotanos señaló que en el marco de la transformación cultural que vive Bogotá, este es el momento de racionalizar el empleo del carro particular. “Lo que queremos es racionalizar el uso de ese modo de transporte; primero no usándolo, solo si es indispensable y segundo, sí lo va a usar, compártalo”, sostuvo.

Por su parte, la vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa, Johana Cerpa, aseguró que esta nueva iniciativa se suma a tres pilares fundamentales de su empresa que contribuyen con una movilidad sostenible: descarbonizar con mejores emisiones, mejores procesos con eficiencia y tecnología y seguridad.

Con este piloto, cerca de 4.000 colaboradores y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, Coca Cola Femsa, Telefónica Movistar, Grupo Energía de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad y Servientrega podrán hacer uso gratuito de las aplicaciones Try My Ride e iLiKKo para planear sus viajes en carro compartido, con sus compañeros de trabajo o estudio.

Estas plataformas tecnológicas, que ya están vinculadas con el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur), permitirán gestionar la excepción de la medida de pico y placa por carro compartido ante la Secretaría de Movilidad, e integrar sus viajes con sus colegas o compañeros de estudio.

La alcaldesa Claudia López lideró el lanzamiento del plan piloto de carro compartido. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Aunque este es un proyecto piloto que se llevará a cabo con las organizaciones, la Secretaría de Movilidad subrayó que todo vehículo particular que circule por Bogotá puede aplicar a la excepción de la medida de pico y placa por carro compartido, haciendo el registro en la plataforma de Movilidad y realizando la totalidad de sus viajes con 3 o más ocupantes.

Actualmente, los vehículos particulares en los que se movilizan 3 o más personas, pueden aplicar a la excepción del pico y placa, de manera gratuita, solo por compartir su carro.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, durante la semana del 7 al 13 de mayo de 2022, se tenían 152.064 registros activos de la excepción por carro compartido en Bogotá, con un incremento de 108 % en comparación con el promedio semanal de noviembre de 2021, cuando se registraron 73.000 vehículos.

El proyecto Piloto de Carro Compartido se realiza teniendo en cuenta que actualmente, la ocupación promedio de los vehículos particulares en Bogotá es de 1,5 personas por viaje, lo que genera impactos negativos en cuanto a contaminación del aire, emisión de gases de efecto invernadero, incremento de la congestión vehicular y de la siniestralidad vial.

La administración distrital destacó que el sector transporte es el responsable del 40 por ciento de emisiones de material particulado, el cual está asociado con enfermedades respiratorias y cardiovasculares que causan más de 2.300 muertes al año. Igualmente, este sector es responsable del 48 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, asociados con el cambio climático.

¿Cómo funcionará el piloto de ‘Carro Compartido?

El piloto inicia con la obtención de información de las empresas y universidades participantes a través de una encuesta, la cual dará como resultado la línea base del total de vehículos y los viajes con motivo de trabajo o estudio que se realizan.

Una vez se obtiene esta información, se realizará una etapa de promoción de la cultura del carro compartido en las organizaciones para motivar a que los trabajadores y estudiantes, con el soporte que brindan las plataformas iLiKKO y Try my Ride, realicen viajes compartidos.

Con la información recopilada mediante las plataformas, se medirá la ocupación de los viajes realizados en carro particular, así se podrá definir un índice de ocupación vehicular para cada organización, la cantidad de recorridos en vehículo particular evitados gracias a esta iniciativa y el nivel de acogida que estos nuevos comportamientos de tipo colaborativo tuvieron.