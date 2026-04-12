Temblor en Colombia: sismo sacudió al país este domingo 12 de abril; este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la tarde de este domingo 12 de abril.

Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 4:00 de la tarde y tuvo una magnitud de 4.0.

El epicentro de este temblor ocurrió en Sácama, Casanare.

“ Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-12, 16:00 hora local Magnitud 4.0, Profundidad superficial, Sácama - Casanare, Colombia”, señaló la entidad.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

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Es importante tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

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