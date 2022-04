Álvaro Uribe defiende a las Fuerzas Armadas y lanza pulla a Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de su cuenta de Twitter manifestó su punto de vista sobre las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Zapateiro, sobre el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, a quien señaló de politiquero y criticó por recibir dinero en una bolsa de basura.

En ese sentido, Uribe trinó con respecto al tema que sin importar la inclinación política, las Fuerzas Armadas protegen a cada ciudadano, pero que de igual manera pueden defender su propio honor.

“Las Fuerzas Armadas protegen por igual a los de una y otra orientación política, cada integrante arriesga vida y familia, no son deliberantes pero tienen todo el derecho a defender su honor”, dijo Uribe.

Las Fuerzas Armadas, las de más extenso proceder democrático y republicano en América Latina, tienen todo el derecho de defender su honor frente a la narrativa politiquera que se ha creado en contra, narrativa que finalmente perjudica la seguridad y la libertad del ciudadano — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 24, 2022

Ante la discusión suscitada en redes sociales, el exmandatario destacó con su trino la importancia por el respeto a las instituciones que velan por la seguridad del país y destacó que no hay que desprestigiar el honor de las mismas, sus oficiales y comandantes.

La polémica

Este rifirrafe en redes sociales gira en torno al candidato Gustavo Petro y al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Después de un controversial trino del uniformado que muchos califican como intervención en política, el aspirante del Pacto Histórico respondió de forma corta pero contundente.

En medio de su visita al municipio de Duitama, el candidato atendió a los medios de comunicación y aprovechó para responder el trino de Zapateiro, en el que el general se refiere a él por nombre propio y lo acusó de hacer “politiquería” con la muerte de soldados.

“Yo no he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido”, aseveró Petro de forma escueta.

El trino de Petro, del pasado 20 de abril, reacciona a la muerte de seis soldados en Antioquia por un ataque del Clan del Golfo. Frente a esto, hizo una aseveración en la que acusa a los altos mandos del Ejército de recibir dinero de la estructura criminal.

La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales. https://t.co/4Ss4qnPDOm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

“Mientras los soldados son asesinados por el Clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, publicó Petro,, quien con este fuerte mensaje desató este viernes 22 de abril la furia del comandante general del Ejército, Eduardo Zapateiro.

Cabe recordar que este jueves, el comando de la Séptima División del Ejército halló el cadáver del militar que se encontraba desaparecido tras el atentado que sufrieron las unidades de la Cuarta Brigada mientras transitaban por el corregimiento Nutibara, en el municipio de Frontino, Antioquia.

El comandante del Ejército le dedicó a Petro una serie de duros trinos en los que incluso le recordó al candidato del Pacto Histórico el episodio del video en el que aparece recibiendo billetes.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura”, dijo Zapateiro.

Frente a la muerte de los soldados, el general del Ejército señaló que “no hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”.

Zapateiro recordó que “desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y su sacrificio fue invisible, no hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y sea usado para otros señalamientos”.

A pesar de que muchos usuarios le recordaron que este pronunciamiento no estaría acorde con su cargo como comandante en jefe del Ejército Nacional, en medio de su molestia, el general acusó a Petro de “hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados”.

“Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea”, indicó Zapateiro.

Y luego sentenció: “le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como «politiqueros del narcotráfico». Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo”.

Reacciones

Iván Duque opinó sobre la polémica entre el general Zapateiro y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

El presidente Iván Duque respaldó al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, por sus trinos en contra de Gustavo Petro.

“Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las Fuerzas Militares, señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes”, aseveró.

“Que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad (...) Si no hay pruebas y no hay sustento, entonces que no pretendan enlodar a las instituciones”, dijo el presidente.

Por su lado, el comandante del Ejército ha recibido el respaldo a sus escritos contra Petro a través de la red social Twitter. El ministro del interior, Daniel Palacios, madrugó este sábado para respaldar al alto oficial.

¿Hace política quien pretende usar la muerte de un héroe de la patria para atacar a una institución o quien en defensa de ella hace ver la doble moral de quienes la cuestionan? Respetemos a nuestros héroes, suficiente sacrificio hacen por nosotros. — Daniel Palacios (@DanielPalam) April 23, 2022

“¿Hace política quien pretende usar la muerte de un héroe de la patria para atacar a una institución o quien en defensa de ella hace ver la doble moral de quienes la cuestionan? Respetemos a nuestros héroes, suficiente sacrificio hacen por nosotros”, dijo el funcionario. Palacios no mencionó al general Zapateiro, pero es evidente que el mensaje iba en su respaldo.

La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, se sumó al coro de los defensores del oficial. “Más de 500 militares asesinados o heridos desde 2021 en cumplimiento de su deber. Dramática dimensión del sacrificio de hombres y mujeres ejemplares, en defensa de la sociedad. Desde el Centro Democrático solidaridad, respeto y gratitud con ellos y sus familias”, dijo.

Por otro lado, Zapateiro ha recibido todo tipo de críticas. Incluso, figuras como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, han pedido su renuncia y hasta han hablado de golpe de estado, una afirmación que al interior de las Fuerzas Militares consideran como exagerada.