Tik Tak: “Fiscal, yo no sabía”: presidente Petro

Suena el primer Tik Tak de hoy jueves 2 de marzo en SEMANA, y suena, por un lado, de una frase: “Fiscal, yo no sabía.”

Pues sí, el presidente Petro no es abogado, pero preguntar sí puede. Si está avanzando un esfuerzo de paz total del cual mentirosamente, como procede este gobierno, se nos ha dicho, se nos ha repetido, que no se está negociando con los narcos, sino que se va a cuadrar un sometimiento o acogimiento de la delincuencia común de la justicia, pues el presidente podría vivir al tanto de lo que allí se está redactando para proponerle al Congreso.

Fiscalía General de la Nación Fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalia General de la Nacion

La mentira de la no negociación con los narcos consiste en que a cambio de que se entreguen y develen sus rutas y desmantelen sus organizaciones, les rebajarán las penas de cárcel de seis y ocho años de su pena total, que sería de muchos, muchísimos años más. Eso lo hemos dicho varias veces ya y lo vio el país en el caso de los paras. Y ahí es de donde viene la frase: “Fiscal, no sabía”, que le responde el mandatario a Francisco Barbosa cada vez que se reúnen y este le cuenta que no respaldará algo que han metido en sus proyectos de ley del Gobierno.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Pues han descubierto un grandísimo mico en la Ley de humanización del sistema penitenciario. Según el cual, se trata de que en su artículo 8 se faculta para suspenderles la pena a los narcos poderosos -en un parágrafo que le metieron- y el presidente dice que le están diciendo mentiras y echando cuentos. Porque varias veces ya le ha respondido ante otras consideraciones semejantes, “fiscal, no sabía”, todo esto en la Ley de humanización del sistema penitenciario, repito.

Pero en lugar de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, responda que sí o que no aparece esa facultad de suspender la pena de los narcos, como sostiene el fiscal, o hasta que diga: “Fiscal, no sabía”, el ministro Osuna prefiere agredir a los periodistas, como le pasó ayer a Juan Lozano, de La FM, porque le suplicó al ministro que no despenalizara los delitos de incesto y de no asistencia alimentaria que afectarían directamente a los niños. El ministro Osuna acusó a Juan de: oratoria trepadora ante un reclamo como ese, que a Juan le parece justo.

Fiscal Francisco Barbosa Néstor Iván Osuna Ministro de Justicia y de Derecho - Foto: Fiscalia General de la Nacion /

El hecho es que estamos ante la grave posibilidad de que los narcos terminen ni siquiera pagando penas rebajadas. ¿Será que los autores del proyecto de ley, como dice el fiscal, le están llevando cuentos y mentiras al presidente?, o que no está preguntando lo suficiente sobre lo que están construyendo a su nombre, o, finalmente, ¿esto se resolverá con nuevamente: “Fiscal, yo no sabía”?