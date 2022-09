Tragedia colombiana en Nueva York: una madre de dos hijos se quitó la vida en un albergue, ¿qué pasó?

El drama de la separación de las familias de inmigrantes en Estados Unidos ha tenido ya consecuencias fatales. La más reciente víctima es Leydy Paola Martínez, una madre colombiana de dos menores, quien había sido separada de su esposo en la frontera y se quitó la vida en un albergue de Queens, Nueva York.

La noticia la confirmó este miércoles el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien informó el hecho en su cuenta de Twitter.

“Los miles de solicitantes de asilo que hemos visto llegar a nuestra ciudad vinieron a este país en busca de una mejor vida. Lamentablemente, ayer, un solicitante de asilo en una de nuestras instalaciones se quitó la vida”, indicó Adams en su cuenta de Twitter, reafirmando el sueño americano que moviliza a millones de personas hacia el país del norte del continente.

Y agregó: “Nuestros corazones están en duelo por esta persona y por los seres queridos que pueda tener, y nosotros, como ciudad, lamentamos esta muerte”, indicando la triste noticia que recibían los hijos de la mujer, así como recordaba la carencia en políticas que logren resolver la migración masiva e irregular a Estados Unidos.

En medio de la conmoción por este hecho, habló John Bernal, esposo de Leydy, quien aseguró que habló con ella y la sentía “desesperada” porque él no había podido llegar a Estados Unidos, pese a que lo intentó tres veces.

“Estaba desesperada porque yo no había podido llegar allá. Lo intenté tres veces, y no pude ir. Nunca me quisieron escuchar. Quise estar al lado de ella”, aseguró Bernal, en diálogo con la periodista Adriana Vargas, de Univisión.

Él describió el viacrucis que le tocó vivir desde que lo separaron a él y su familia en la frontera. Aseguró que estuvo detenido ocho días luego de lo cual tuvo que regresar a Colombia.

“Cuando nos fuimos, los cuatro fuimos separados, inmigración nos separó. No volví a saber más de ella”, expresó Bernal.

Ahora se encuentra pidiendo ayuda a las autoridades colombianas y de Estados Unidos para poder tener a sus hijos de regreso en Colombia y poder repatriar el cuerpo de su esposa.

“Yo la verdad no la quiero dejar tampoco a ella allá y quiero traer, por favor, a mis hijos lo más pronto, que es lo que más quiero y lo que más necesitan ellos en este momento”, expresó Bernal a Univisión.

En medio de la conmoción que ha generado este hecho, el alcalde Adams envió un mensaje a aquellas personas que se encuentran en centros de refugiados, afirmando que en estos lugares hay espacios y profesionales de salud mental para la atención de los migrantes.

“Entre otros servicios disponibles en el Centro de navegación de recursos para solicitantes de asilo se encuentra la atención de la salud mental. Pedimos a todos los solicitantes de asilo que necesitan apoyo en salud mental a que utilicen estos servicios, y a cualquier persona en nuestra ciudad que padezca ansiedad, depresión o problemas de salud mental de cualquier tipo que llamen a 888-NYC-WELL. Estamos aquí para todos ustedes”, concluyó el alto mandatario.