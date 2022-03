Vargas Lleras convocó a Cambio Radical a un almuerzo para hablar de las presidenciales

Este miércoles, el país conocerá oficialmente el futuro político de Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente que desde hace unas dos semanas puso al país a hablar de una posible aspiración presidencial.

Este miércoles a la 1:00 de la tarde, el excandidato presidencial citó a un almuerzo privado a la bancada de congresistas electa y la actual en el hotel Tequendama de Bogotá para despejar las dudas. Allí se analizará el futuro del partido y el rumbo que podría tomar dicha casa política frente a una candidatura presidencial.

Ese será el escenario en el que Vargas destapará sus cartas y definirá oficialmente si aspira o no por la Casa de Nariño. Hasta este viernes, la colectividad tiene plazo para decidir si reemplazan el nombre de Germán Córdoba, quien se inscribió el viernes pasado ante la Registraduría.

El exvicepresidente ha guardado prudencia hasta el momento, pese a que el domingo pasado, mientras ejercía su derecho al voto, le dijo al país que, según los resultados electorales de las consultas interpartidistas y el Congreso, él tomaría una decisión.

Aunque no es oficial, fuentes cercanas a Vargas Lleras le dijeron a SEMANA que lo más probable es que él no se lance a la Presidencia. Y aunque ha venido cumpliendo una agenda política entre el martes y miércoles, no le ven ganas de saltar al escenario como competidor por la Casa de Nariño.

De ser así, el papel que buscaría el jefe de Cambio Radical es tratar de asumir un papel importante en la carrera presidencial.

Vargas Lleras almorzó este martes con la presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro. La cita se concretó desde hace una semana, es decir, antes de las elecciones. Ambos son amigos y querían analizar el escenario político y mirar las opciones viables y presidenciables de 2022. En el encuentro, el dirigente político no habló de una candidatura. “Hoy empezamos contacto con todos los sectores”, dijo al finalizar el encuentro.

Hoy empezamos contacto con todos los sectores. @DilianFrancisca pic.twitter.com/vqLzwQ1i2i — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 15, 2022

Posteriormente, el exvicepresidente aceptó la invitación a tomar café del exministro del Posconflicto, Rafael Pardo.

A la cita también estaba invitado el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien no llegó al encuentro porque hubiera preferido que fuera en su casa, por donde actualmente están desfilando varios candidatos presidenciales en busca del respaldo del Partido Liberal.

Vargas Lleras tiene el perfil de estadista y el país conoce su capacidad de ejecución, pero las cifras de su partido en las elecciones parlamentarias del domingo pasado le complicaron el escenario.

Cambio Radical bajó de 16 a 11 curules al Senado y en la Cámara pasó de 30 congresistas a 17.

De acuerdo con el 99,42 % de las mesas escrutadas por la Registraduría, Cambio Radical obtuvo 1.610.656 electores al Senado, una cifra que no resulta tan atractiva para lanzarse a una candidatura presidencial a menos de dos meses de una primera vuelta presidencial y con un Gustavo Petro que está a punto de llegar a los 4.500.000 votos.

Otra de las variables que Vargas Lleras analiza son los resultados de las consultas interpartidistas del Equipo por Colombia, donde Federico Gutiérrez se impuso y sorprendió con una votación de 2.160.329 votos. Mientras Alejandro Char, por quien el exvicepresidente había pedido a algunos de sus congresistas que lo respaldaran, obtuvo 706.000 votos.

SEMANA conoció que los congresistas de la casa Char, mayorías en Cambio Radical, llegarán al almuerzo del Tequendama este miércoles con la decisión de respaldar la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez.

Lo hacen porque el propio Alejandro Char, tan pronto se oficializó su derrota en las urnas el domingo anterior, viajó desde Barranquilla hacia Bogotá y le anunció públicamente su respaldo a Federico Gutiérrez, quien forma parte de la coalición Equipo por Colombia.

Cualquiera que sea la decisión de Vargas Lleras se conocerá este miércoles y, sin duda, sacudirá el tablero electoral.