Ventas de autos y una heladería, los negocios del comerciante con antecedentes penales asesinado en el norte de Bogotá

Pero con el pasar de los minutos esa hipótesis se fue desvaneciendo conforme a lo que se iba encontrando en la escena del crimen, pues al sujeto blanco del ataque no le habían hurtado ningún elemento, su billetera y celular no le fueron arrebatados.

Claudia López volvió a evadir responsabilidades: culpó al Gobierno y a la justicia por caso de sicariato en la calle 85 en Bogotá

Además, también arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. “¡Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, aseguró la mandataria local.