Ya han sido evacuados 59 colombianos de Ucrania: Cancillería

La Cancillería colombiana reveló que 59 colombianos han sido evacuados de Ucrania, en medio de la tensa situación que se registra en ese país por las agresiones militares que se vienen intensificando de parte de Rusia.

Por medio de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se elevó a 188 la cifra de connacionales ubicados en Ucrania, resultados que viene arrojando el censo que están adelantando autoridades diplomáticas.

“De acuerdo con la más reciente actualización de la Misión Diplomática y Consular en Varsovia, (Polonia), el registro de colombianos en Ucrania ascendió a 188, sumados 31 familiares, para un total de 219 personas”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y agregó la comunicación: “En la ultimas horas, tres connacionales fueron asistidos en el punto de frontera ubicado en Polonia, dos más, ingresaron a Hungría y Eslovaquia. En total 59 colombianos han salido de Ucrania, desde que inició la reciente crisis con Rusia”.

Pero alertó sobre la situación actual en Ucrania: “El Gobierno continúa el acompañamiento y la orientación para la evacuación de los colombianos. Debe tenerse en cuenta que por las medidas de excepción impuestas y la tensa situación, se presentan dificultades de transporte en Kiev, lo cual dificulta el desplazamiento de las personas hacia las fronteras”.

Esta semana se conoció la postura de Natalia Gaviria, colombiana que vive en Kiev junto a su pareja sentimental, que manifestó que por el momento no abandonará Ucrania debido a que en el lugar donde ella reside todavía la situación no está tan complicada.

Una mujer toma una foto de las consecuencias de los bombardeos rusos en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero del 2022. - Foto: AP

Pese a que hay mucha incertidumbre y miedo, la joven señaló que no volvería a Colombia. Igualmente, recalcó que en caso de que las cosas verdaderamente se agraven, se trasladaría a otro país del Viejo Continente.

“Estamos amañados y queremos quedarnos muchos años en este país. La oferta de empleo que tenemos es lo que nos mantiene. En Colombia no tengo empleo y sé que la situación no es la mejor. Entonces no pienso en volver por ahora”, insistió.

Luego, aseguró: “Lo único sería viajar hacia otro país europeo. Estoy tratando de pensar qué puedo hacer y qué acciones voy a tomar si pasa algo grave. Estando aquí sí da susto, pero hasta que no vea nada estaré tranquila”.

Frente a estas declaraciones, muchos personas en las redes sociales recordaron al estudiante colombiano que prefirió quedarse en Wuhan después de que apareció el nuevo coronavirus en China, primer epicentro de la pandemia.

Más sanciones a Rusia

Por otro lado, el presidente de la República, Iván Duque, agudizó su postura en contra del gobierno de Vladimir Putin al afirmar que la comunidad internacional, en coordinación con los organismos multilaterales del mundo, deben aplicar el mayor número de sanciones posibles en contra de Rusia por los ataques militares en Ucrania.

De la misma manera, y ante la posibilidad que se baraja sobre una eventual intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) en Ucrania, el mandatario colombiano señaló que no podría entrar en el escenario de la especulación, pero insistió que el panorama que está viendo el mundo es el de una agresión de parte de Rusia a la soberanía de un país.

EL presidente Iván Duque habló sobre la asistencia militar de Rusia a Venezuela. - Foto: Semana

“Esta agresión requiere de unas acciones de la comunidad internacional; creo que es muy importante cómo se van a desarrollar las reuniones del grupo del G7 (organización de los países líderes del mundo), cómo van hacer las deliberaciones de la Otan, qué medidas se van a adoptar”, dijo el jefe de Estado.

“Qué tipo de sanciones se van a adoptar de carácter multilateral en la Unión Europea, en otros bloques y cuál será la postura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, agregó.

Y concluyo en su declaración: “Claramente esta agresión amerita la mayor coordinación internacional para hacer un llamado a la paz para exigir rápidamente un retiro de tropas y también para aplicar el mayor número de sanciones que se requieran para enfrentar una situación que pone en riesgo no solo la paz mundial, sino la estabilidad de Europa”.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.