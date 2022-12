Autoridades en Atlántico junto a Minvivienda y UNGRD revisaron lotes para reubicación de damnificados

El subsecretario de Vivienda del Atlántico, Alejandro Quintero, junto a un equipo del Ministerio de Vivienda, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y de la alcaldía, visitaron el lote Guayabal, en el municipio de Piojó, con el fin de revisar que sea apto para la reubicación definitiva de las familias que perdieron sus viviendas tras el deslizamiento.

Posteriormente, se trasladaron al municipio de Luruaco, donde también inspeccionaron un lote de propiedad de la Alcaldía, en el corregimiento de San Juan de Tocagua, y se revisaron los aspectos técnicos preliminares.

Asimismo, los funcionarios recorrieron en el corregimiento de La Peña, Sabanalarga, dos lotes: uno de 8 hectáreas y otro de 65 hectáreas, que estarían contemplados dentro del paquete de predios donde se podrán reubicar a las familias damnificadas que están en el Registro Único de la UNGRD.

“Recorrimos estos lugares para revisar los lotes que tengan la mayor actitud técnica en la búsqueda de la solución de nuestras familias damnificadas por la ola invernal. Seguimos trabajando para encontrarlos en las mejores condiciones y poder así, interinstitucionalmente, llegar a consolidar la situación de vivienda de nuestras familias atlanticenses”, indicó el subsecretario Quintero.

Vidal Pardo, damnificado del barrio Camino Grande de Piojó, aseguró que el sitio visitado para la reubicación de las familias está en buenas condiciones.

“Me pareció muy bueno, un lugar cercano a la vía principal y que cuenta con todas las condiciones. Nosotros esperamos que la solución se pueda dar lo más pronto posible, para que las familias puedan contar con un lugar propio donde vivir. Ha sido excelente la gestión de la Gobernadora, pues está haciendo todo lo pertinente para ayudarnos”, manifestó Pardo.

De igual forma, José Martínez, líder comunal de San Juan de Tocagua, destacó la labor de la administración departamental en la gestión que viene adelantando para la reubicación de las familias del barrio El Campito.

“El lote está en una zona muy bien ubicada. Esperemos que todo esto venga acompañado de un programa de vivienda para todo el corregimiento”, sostuvo el líder comunal.

Compromiso con las víctimas

Al cumplirse un mes de la emergencia invernal ocurrida en el municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera participó en un acto simbólico para acompañar a las familias en la segunda exhumación de los restos de los difuntos, cuyas bóvedas sufrieron afectaciones en el cementerio municipal, tras un fuerte vendaval.

“Estamos acompañando a las familias afectadas a superar este difícil momento, que sepan que no vamos a descansar hasta que vivan en unas condiciones mejores que en las que vivían antes. Lo que sucedió en el cementerio los afectó a todos, no hay una sola familia que no tenga restos de familiares en el cementerio, aquí estamos buscando soluciones entre todos”, dijo la mandataria.

Según dijo la gobernadora, ella tiene un compromiso con las familias afectadas hasta que termine su mandato, para solucionar la situación de las familias que volvieron a revivir su duelo con los daños que sufrió el campo santo.

“Vamos a estar hasta el último día de gobierno. De estas dificultades saldrán oportunidades y cosas mejores, aquí seguimos acompañándolos y en un año vamos a decir que este municipio está mejor”, expresó la gobernadora durante la ceremonia simbólica, en la que se encendieron velas por el camino que las almas de los difuntos siguen hacia la vida eterna.

Al mismo tiempo, aseguró que la administración departamental continuará atendiendo a los afectados en Piojó, “hasta tanto no dejemos el municipio reconstruido, las familias reubicadas y el cementerio trasladado. Seguimos apoyándolos con los arriendos transitorios, con la entrega de ayudas alimentarias, kits de aseo y vamos a acompañarlos en la Navidad. Queremos que también llegue a Piojó la transformación social con color que experimentó Usiacurí y se convertirá, sin duda, en un sitio turístico que la gente querrá visitar”.