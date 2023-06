Nuevo ataque pitbull en Santa Marta; una mujer quiso saludar a un canino que no conocía

Una mujer de 60 años fue la nueva víctima de un ataque de un perro de raza pitbull en la ciudad de Santa Marta, tras otro hecho en el que habría resultado herida una menor de edad.

El caso ocurrió en una tienda de barrio en donde se encontraba la mujer y hasta donde llegó el canino con su cuidador, en el momento la mujer quiso saludar al animal y acercó su cara para saludarle, pero el perro la atacó causándole graves heridas en el rostro.

Según la información que entregaron testigos del hecho a las autoridades la mujer quiso darle un beso al animal y este la mordió de manera inmediata destrozándole los labios. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo estricta vigilancia médica profesional y además será sometida a una cirugía reconstructiva.

Pero este no es el único caso de ataque de esa raza animal que se registra en Santa Marta, anteriormente el padre de un menor de edad en el barrio Luz del Mundo, denunció que el perro de un vecino, se escapó de su casa, y que atacó al niño de tan solo 6 años causándole heridas también en el rostro a la altura de su ojo derecho.

Los perros de la raza pitbull son noticia nacional por estos letales ataques a otras mascotas y a personas. En la ciudad de Bucaramanga un niño de cinco años murió tras ser atacado brutalmente por cuatro animales de la raza, quienes le causaron heridas que lo dejaron sin vida al instante.

A su vez, se viralizó un caso en Soacha en el que un pitbull, sin bozal y sin correa, atacó a un gato hasta matarlo.

Al parecer, el pitbull iba sin bozal. - Foto: Fotogramas 0:10 - 0:20 tomados de video publicado en Twitter @dona_pily2

Frente a estos casos, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, recordó que son mascotas “potencialmente peligrosas” y que su tenencia implica cuidados adicionales.

“Cuatro perros de raza pitbull atacaron y le quitaron la vida a un niño de cinco años en Bucaramanga; esta y otras razas son consideradas por ley como ‘potencialmente peligrosas’ y su tenencia se permite, pero con unos cuidados especiales que se le exigen a su dueño”, manifestó el ministro en su cuenta de Twitter.

Frente a este panorama, Velasco le pedirá a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior que, junto a la Policía Nacional, lleve a cabo una campaña para educar y hacer cumplir las normas de tenencia de estas mascotas.

“Pediré a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior una campaña con la Policía Nacional y autoridades locales para educar y hacer cumplir las normas del Código de Policía sobre tenencia de estas mascotas”, expresó Velasco en la red social.

El ataque al menor se registró sobre el mediodía del miércoles 17 de mayo, en una zona boscosa del barrio Café Madrid, al norte de la capital de Santander; allí se encontraba el menor en compañía de una tía, quien, aunque intentó defenderlo de los animales, no logró salvarlo.

En el lugar quedaron las chancletas del niño. - Foto: A.P.I.

Según relataron los familiares del niño a las autoridades, él se encontraba jugando en el sector conocido como El Cable, donde ocurrió el trágico suceso. A esa misma hora, otro residente del sector paseaba sus mascotas, cuatro perros, dos de estos de raza pitbull, los cuales presuntamente estaban sin bozal.

Los caninos se abalanzaron sobre el menor de edad y en un ataque descomunal le quitaron la vida. Según se conoció, fue tal la sevicia que el rostro del niño y otras partes del cuerpo quedaron totalmente destrozadas. En el lugar quedaron rastros de sangre y los zapaticos que el niño tenía puestos.

“Nosotros ya habíamos alertado que esos perros eran muy agresivos, al dueño varias veces le dijimos que no los sacara así. Pido a las autoridades que se haga justicia, que esto no quede impune; ese señor debe pagar por la muerte del niño, no es justo que pasen estas cosas”, expresó la abuela del niño.

Tras el ataque, los residentes del sector alertaron a las autoridades; al lugar se trasladó un grupo de uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de Medicinal Legal.

Ya habían denunciado

La comunidad aseguró que el dueño de los pitbull, quien respondería al nombre de Reinaldo Pinilla, ya había sido denunciado ante las autoridades por hechos similares; es decir, que sus mascotas eran sacadas a pasear sin bozal y atacaban a las personas.

“A ese señor le han puesto varias demandas, cuando le hacen reclamos por los ataques de los perros, responde con amenazas de muerte. Cuando las personas necesitan pasar ese sector, les tocaba gritar para que el señor saliera y amarrara a los perros”, agregó la mujer.

La Policía y el CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. - Foto: Lo que pasa en Bucaramanga.

El niño fue identificado como Jhoel Sebastián, era único hijo y su familia asegura que era un pequeño muy alegre y cariñoso. “Su mamá, mi hija, luchaba todos los días para sacarlo adelante”, sostuvo la abuela.

En el Código Nacional de Policía se indica que los propietarios de perros que sean considerados como potencialmente peligrosos tienen que adquirir de manera obligatoria una póliza de responsabilidad civil extracontractual.