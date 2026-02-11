Bogotá

El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

La decisión fue impulsada por la Mesa Directiva de la corporación y respaldada por varios concejales que manifestaron su preocupación por la magnitud de la emergencia.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 2:51 p. m.
Mesa directiva del Concejo de Bogotá
Mesa directiva del Concejo de Bogotá Foto: Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá anunció la habilitación de sus instalaciones como centro de acopio para canalizar ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.

La iniciativa busca articular la solidaridad ciudadana con los esfuerzos institucionales para atender a las familias que han sufrido pérdidas materiales y afectaciones por inundaciones.

La decisión fue impulsada por la Mesa Directiva de la corporación, presidida por el concejal Humberto Amín, y respaldada por varios concejales que manifestaron su preocupación por la magnitud de la emergencia.

Concejal Humberto 'Papo' Amín
Concejal Humberto 'Papo' Amín Foto: Cortesía a SEMANA
Desde el jueves 12 de febrero, el Concejo dispondrá puntos de recolección en sus accesos principales, donde la ciudadanía podrá entregar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo, cobijas y elementos de primeros auxilios, entre otros insumos considerados prioritarios.

Las donaciones serán trasladadas al Centro Nacional de Logística de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar el envío de la ayuda hacia las zonas más afectadas del departamento. Con este mecanismo, se busca garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a las comunidades que enfrentan mayores dificultades.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia Foto: Tomado de X: @chucholorduy

Desde la presidencia del Concejo se destacó que la emergencia en Córdoba exige respuestas concretas y un esfuerzo colectivo que trascienda las fronteras regionales.

En el mismo sentido, integrantes de la Mesa Directiva hicieron un llamado a la ciudadanía bogotana para sumarse a la jornada solidaria y contribuir a aliviar la situación de miles de personas que han perdido vivienda y bienes básicos.

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.
Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses. Foto: Gobernación de Córdoba

La corporación enfatizó que esta iniciativa no solo responde a la coyuntura actual, sino que también refleja el papel de las instituciones públicas en la articulación de acciones humanitarias.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró la respuesta humanitaria del Gobierno nacional, desplegando operativos en al menos 17 municipios para la entrega de kits de alimentos, aseo, cocina y elementos básicos, beneficiando inicialmente a más de 13.000 hogares.

