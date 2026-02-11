El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

El Concejo de Bogotá anunció la habilitación de sus instalaciones como centro de acopio para canalizar ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.

Ante la tragedia, solidaridad: miles de colombianos se unen para apoyar a los damnificados de las inundaciones en Córdoba

La iniciativa busca articular la solidaridad ciudadana con los esfuerzos institucionales para atender a las familias que han sufrido pérdidas materiales y afectaciones por inundaciones.

La decisión fue impulsada por la Mesa Directiva de la corporación, presidida por el concejal Humberto Amín, y respaldada por varios concejales que manifestaron su preocupación por la magnitud de la emergencia.

Concejal Humberto 'Papo' Amín Foto: Cortesía a SEMANA

Emergencia en Córdoba: más de 100 funcionarios de la rama Judicial afectados por las inundaciones

Desde el jueves 12 de febrero, el Concejo dispondrá puntos de recolección en sus accesos principales, donde la ciudadanía podrá entregar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo, cobijas y elementos de primeros auxilios, entre otros insumos considerados prioritarios.

Las donaciones serán trasladadas al Centro Nacional de Logística de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar el envío de la ayuda hacia las zonas más afectadas del departamento. Con este mecanismo, se busca garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a las comunidades que enfrentan mayores dificultades.

Crisis en Córdoba: mientras Petro señala en X a supuestos culpables, le recuerdan el escándalo de la UNGRD: “Robadera”

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia Foto: Tomado de X: @chucholorduy

Desde la presidencia del Concejo se destacó que la emergencia en Córdoba exige respuestas concretas y un esfuerzo colectivo que trascienda las fronteras regionales.

En el mismo sentido, integrantes de la Mesa Directiva hicieron un llamado a la ciudadanía bogotana para sumarse a la jornada solidaria y contribuir a aliviar la situación de miles de personas que han perdido vivienda y bienes básicos.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses. Foto: Gobernación de Córdoba

La corporación enfatizó que esta iniciativa no solo responde a la coyuntura actual, sino que también refleja el papel de las instituciones públicas en la articulación de acciones humanitarias.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses.

Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró la respuesta humanitaria del Gobierno nacional, desplegando operativos en al menos 17 municipios para la entrega de kits de alimentos, aseo, cocina y elementos básicos, beneficiando inicialmente a más de 13.000 hogares.