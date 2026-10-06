Pareja de vendedores en TransMilenio terminó detenida por la Policía. Esta fue la razón

Durante labores de control adscritas al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, unidades de la Policía Nacional detuvieron a dos personas señaladas por el delito de lesiones personales en la localidad de Barrios Unidos. La intervención oficial se desplegó en la estación Calle 100, perteneciente a la troncal Norte del sistema masivo de pasajeros.

Envían a la cárcel a pareja señalada de matar a vigilante de TransMilenio: estas son sus identidades

El procedimiento se originó luego de que el equipo de seguridad privada del portal solicitara el apoyo urgente de los uniformados ante un altercado de intolerancia.

Ataque contra guarda de seguridad en estación de TransMilenio dejó dos capturadas: video mostró inesperada reacción

Al arribar al punto, las autoridades verificaron que los sospechosos habían atacado físicamente a una guarda de seguridad tras recibir un llamado de atención por comercializar productos dentro del sistema.

Tras la rápida respuesta institucional, los agresores fueron reducidos y retenidos en el lugar. Posteriormente, los capturados quedaron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para iniciar formalmente el proceso de judicialización por los daños causados a la funcionaria de vigilancia privada.

Balance operativo y llamado a la convivencia ciudadana

La comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, teniente coronel Maryam Moreno, destacó que esta actuación responde al despliegue continuo de vigilancia en las troncales. La oficial señaló que el altercado derivó de la negativa de los comerciantes informales a acatar los reglamentos internos del sistema.

Ataque a vigilante por ventas informales en la Calle 100 deja dos personas capturadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Ataque a vigilante por ventas informales en la Calle 100 deja dos personas capturadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el marco del reporte oficial, las autoridades confirmaron que en el transcurso del año 2026 el grupo policial ha logrado la captura en flagrancia de 1.540 personas por diversos delitos, fortaleciendo la presencialidad preventiva en estaciones, buses articulados y portales de la capital.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la comunidad para resolver los desacuerdos y disputas mediante el diálogo. Asimismo, la Policía Nacional instó a los usuarios a denunciar de forma oportuna cualquier conducta de intolerancia o alteración del orden a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.