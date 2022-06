Elecciones 2022: más de 18 mil cédulas no han sido reclamadas en Santander

La Registraduría reveló que hay más de 18 mil documentos de identidad que se expidieron, pero no han sido reclamados en el departamento de Santander. A una semana de la segunda vuelta presidencial preocupa esta situación, pues el documento es indispensable para ejercer el derecho al voto.

De acuerdo con la entidad, los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga concentran el mayor número de cédulas sin reclamar. El primer lugar lo ocupa la Ciudad Bonita con 5.895, le sigue Girón con 1.329, Piedecuesta con 1.327 y Floridablanca con 1.054.

“La Registraduría Nacional invita a los ciudadanos a que se acerquen a las distintas sedes de la entidad y consulten el estado de sus documentos para que puedan hacer parte de estas elecciones ejerciendo su derecho al voto”, sostuvo la entidad.

Los santandereanos que aún no han reclamado el documento, lo pueden hacer de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en las oficinas de la Registraduría de cada municipio. Sin embargo, el próximo viernes 17 de junio, este servicio solo será prestado hasta las 3:00 p. m. y se reanudará hasta el 21 de junio.

A nivel nacional el panorama es más preocupante, ya que 440.904 colombianos aún no han reclamado sus cédulas de ciudadanía y de no hacerlo antes del 17 de junio no podrán participar en los comicios del 19 de junio.

Asimismo, la Registraduría detalla que “los ciudadanos que tramitaron la cédula de ciudadanía antes del 29 de enero del 2022 están habilitados para votar porque hacen parte del censo electoral”.

¿Por qué existe la segunda vuelta en Colombia?

El pasado 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia; sin embargo, ninguno de los candidatos logró la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las votaciones.

En consecuencia, los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se medirán nuevamente en los comicios definitivos programados para el domingo 19 de junio.

La segunda vuelta se viene implementando en el país desde que se promulgó la Constitución Política de 1991. Según se lee en su artículo 190, “el presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”.

En ese sentido, agrega que “si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos”.

De esta manera, siguiendo lo estipulado en la carta magna, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se programó para el 19 de junio, exactamente tres semanas después de los primeros comicios, desarrollados el 29 de mayo.

“En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por 15 días”, agrega el artículo 190.