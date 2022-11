Hasta 30 mil pesos estarían cobrando de más a conductores en Bucaramanga para comprar el Soat

Adquirir el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat) en Bucaramanga se está convirtieron en un dolor de cabeza para los motociclistas. A través de redes sociales un ciudadano denunció que no pudo adquirir el seguro, debido a que algunas empresas estarían cobrando un valor adicional sin justa causa.

La situación se presentó al interior de una oficina del Grupo Manejar y, según quedó evidenciado en la grabación, el conductor para poder adquirir el Soat primero debía pagar $30.000 de más o de lo contrario no podría adquirirlo.

“¿Por qué me está obligando a pagar un seguro de $30.000 antes de venderme el Soat? No me voy a parar de aquí hasta que me responda por qué me están cobrando ese dinero, a parte del pago del Soat”, se escucha decir al conductor grabó el video y denunció el hecho.

Aunque la empleada del Grupo Manejar inicialmente trata de evadir la pregunta e intenta continuar con su trabajo, tras ver que varias personas se acercaron a preguntar lo mismo aseguró que: “Nosotros somos intermediarios y no estamos obligados a vender el seguro”.

La respuesta no fue suficiente para los conductores que se encontraban en el lugar, quienes continuaron insistiendo para tener una respuesta más acertada y explícita. “Nos estamos aguantando estas injusticias, porque si uno no compra ese seguro que es por 60 días, no venden el Soat, conteste la pregunta”, agregó el denunciante.

De acuerdo con la funcionaria, el cobro adicional obedece a una póliza, “nosotros a parte del Soat estamos cobrando una póliza por $30.000 que cubre muerte accidental por un valor de $30.000.000, incapacidades, asesorías jurídicas e indemnizaciones por accidentes” sostuvo antes de levantarse de su escritorio y retirarse.

La situación ha generado rechazo e indignación entre los conductores, quienes aseguran que este es un golpe más al bolsillo en tiempos de crisis.

Cabe precisar que el Soat, más allá de un gasto obligatorio o de un requisito indispensable para transitar por las carreteras del país, cumple con la función vital de garantizar los recursos para la atención médica oportuna e integral a las víctimas de accidentes de tránsito.

Este seguro mitiga las afectaciones causadas a las personas, no solo al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a los peatones que pudieran ser víctimas de un accidente de este tipo.

Reducción del 50 % en la compra del seguro

Según lo expresado por el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, este descuento se aplicará para motos de bajo cilindraje, es decir, aquellas de hasta 200 centímetros cúbicos, que son la que más se comercializan en los concesionarios del país, y que circulan en las vías de las diferentes ciudades del territorio nacional.

“Se trata de garantizar que se incremente la cobertura del SOAT, que hoy es extremadamente baja para motos”, dijo Ocampo.

Entre las marcas que cumplen con este cilindraje se encuentran: Bajaj, TVS, AKT, Hero, Pulsar y Auteco, por mencionar algunas.

Caso contrario a las líneas denominada de alta gama, que superan los 200 centímetros cúbicos y que no podrán gozar de este beneficio en la compra del Soat pues tendrán que pagar su valor, el cual, está en $627.600.

Las que quedarán excluidas de este incentivo anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro, debido a que su valor en el mercado está por encima de los 13 millones de pesos, se encuentran BMW, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Royal Enfield, Harley Davidson, Honda, Huskvarna, Victory y Benelli, entre otras marcas.