Cali

Clima en Cali para este martes, 17 de febrero: Ideam anticipa zonas del Pacífico en alerta roja

Se prevé un día con agua, pero con un clima cálido en la capital del Valle del Cauca.

Camilo Eduardo Velásquez

17 de febrero de 2026, 10:08 a. m.
El reporte del Ideam le anticipa a los vallunos un uso de sombrilla
Para este martes, 17 de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó que Cali tendrá un día mayormente nublado; así mismo, la autoridad metereolígica señaló que este martes se presentarán algunas lloviznas intermitentes.

Bogotá bajo cielo nublado: Ideam e Idiger advierten lluvias de variada intensidad en la capital

No obstante, el Ideam reportó que la ciudad tendrá una temperatura máxima de 28 °C, mientras la mínima sería de 15 °C. La humedad promedio será del 82 %, de tal forma que la sensación térmica será más cálida para los ciudadanos.

En la madrugada valluna, el cielo se mantuvo parcialmente nublado con temperaturas promedio de 19 °C. Los ciudadanos tendrán que prepararse para un día marcado por el agua, ya que el Ideam reportó un 95 % de precipitación para esta zona del país.

El cielo de Cali se mantendrá nublado. Foto: AP

De igual forma, el Ideam anticipó un martes de lluvias significativas para los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Según la autoridad meteorológica, estas dos zonas del país tendrán una jornada más significativa que las de los demás lugares del país. En estos dos departamentos se reportaron previamente fuertes lluvias en la noche del 16 de febrero.

Zonas en alerta

Las alertas de inundaciones se clasifican en colores; representando el color rojo un peligro alto, el naranja un peligro medio y la amarilla un peligro bajo.

El reporte del Ideam anticipó que en la región pacífica, 12 lugares están en alerta roja, 18 en alerta naranja y 2 en amarilla. Lo cual representa un riesgo latente para las autoridades y los ciudadanos de este sector del país.

Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
Sin embargo, la región Caribe es la que presenta las alertas más activas. El Ideam ubicó en Magdalena y Cauca 17 lugares con alerta roja, mientras que tres corresponden a puntos específicos considerados muy críticos. En el Caribe, al menos 16 localidades también se encuentran bajo alerta roja.

El instituto meteorológico no incluyó al Pacífico en las alertas por incendios, pero sí en la de deslizamientos, señalando que 21 municipios de Chocó podrían sufrir consecuencias debido al clima previsto en la región.

