El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto enlutó al municipio de Bahía Solano, Chocó. La administración municipal confirmó la muerte de Mateo Valencia Valencia, el pequeño hijo del alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla y de la gestora social Yirley Valencia.

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La información fue comunicada oficialmente por la Alcaldía de Bahía Solano, que publicó una fotografía del niño acompañada de un mensaje de solidaridad con sus padres y demás familiares.

Según explicó la administración municipal, Mateo falleció en el desplome del edificio en el que se encontraba.

“La Administración Municipal de Bahía Solano expresa con profundo dolor y tristeza sus más sinceras condolencias a nuestro alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla, a nuestra gestora social Yirley Valencia y a toda su familia, por el fallecimiento de su hijo, Mateo Valencia Valencia”, señaló la Alcaldía en el comunicado.

Comunicado de la Alcaldía de Bahía Solano. Foto: Alcaldía Bahía Solano.

“La partida de Mateo enluta profundamente a Bahía Solano”

En su mensaje, la administración aseguró que la muerte del menor representa un duro golpe no solamente para su familia, sino para todo el municipio.

“La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano”, expresó la Alcaldía.

La entidad también envió un mensaje de acompañamiento a la familia Valencia y pidió fortaleza para afrontar la pérdida: “Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar estos difíciles momentos, y que su amor y misericordia acompañen a toda la familia”.

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De acuerdo con información conocida por las autoridades, Mateo tenía seis años y se encontraba en Quibdó cuando ocurrió la emergencia.

Posteriormente, a SEMANA le fue informado que quedó atrapado con su mamá. Fuentes de la Alcaldía de Bahía Solano confirmaron que la familia ya había sido informada de su fallecimiento.

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Chocó, golpeado por el terremoto

La muerte de Mateo se conoce mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de heridos en Chocó, uno de los departamentos golpeados por el terremoto.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba reportó inicialmente 12 personas fallecidas y 85 heridas en los 31 municipios del departamento. Sin embargo, tras la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, se informó que las cifras ascendieron a 13 fallecidos y 119 heridos. Además, se reportaron dificultades en los servicios de energía e internet que han complicado las labores de atención y rescate.

En medio de la emergencia, Bahía Solano se unió alrededor de la familia de su alcalde. La administración municipal aseguró que la muerte del pequeño deja de luto a toda la población y reiteró su acompañamiento a sus padres en medio de la tragedia.