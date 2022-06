Estremecedor relato de una de las mujeres que fue atacada por conductor de plataformas en Cali

Recientemente se hizo viral en Twitter un video en el que se puede evidenciar cuando un conductor de plataformas digitales agrede a las pasajeras que iba transportando en su vehículo; eran tres mujeres las que habrían sufrido maltrato verbal de este hombre, mientras que una de las jóvenes llegó a ser agredida físicamente.

El reprochable acto ocurrió en Cali el pasado viernes 10 de junio, aproximadamente a la 1:00 a. m. cuando el grupo de amigas salía de un restaurante llamado Los Santos Food Trucks, ubicado en la carrera 2 # 13-36, zona centro de la capital del Valle.

SEMANA pudo contactar a la mujer que fue atacada físicamente, quien contó a detalle el aterrador hecho que vivió junto a sus amigas en esa madrugada.

“Pedimos el servicio a la plataforma digital de transporte Way Cali. El caballero atendió el llamado, llegó al lugar y nos subimos al carro. Casi siempre salimos las tres, normalmente hacemos una ruta para que nos dejen a cada una en nuestras viviendas; obviamente, cancelamos el adicional”, contó la víctima, quien quiso omitir su nombre por seguridad.

Según dijo la mujer, al conductor no le gustó la idea de llevar a cada a diferentes destinos, pero accedió a hacer la ruta.

“Luego nos iba a dejar en plena autopista, donde no era ni siquiera la primera parada, entonces le indicamos por dónde tenía que coger. Él, muy molesto y grosero, se ofuscó bastante, empezó a insultarnos, procedió a acelerar el vehículo rapidísimo porque según él nos iba a dejar en la dirección inicial de la carrera”, relató la joven.

Ella manifestó que esa no fue la peor parte del asunto, sino que en medio de la soledad de La Sultana a esa hora, el hombre detuvo el carro, les seguía diciendo palabras soeces y les aseguró que las iba a dejar en la Estación de Policía de Charco Azul.

Al escuchar estas palabras, la mujer protestó diciéndole que no había necesidad, suplicó que las llevara a sus casas sanas y salvas, que su carrera se le iba a pagar.

“En ese momento empecé a grabarlo, entonces se molestó más. Ahí fue cuando me atacó físicamente, empezó a manotear hacia atrás. Alcanzó a golpearme y me hizo caer el celular. Nos tocó prácticamente tirarnos del carro en movimiento, nos tocó abrir una de las puertas y empezamos a gritar. Aprovechamos que disminuyó la velocidad y saltamos del vehículo”, relató la caleña.

En el clip, que fue difundido sobre todo en Twitter, se puede escuchar su voz reclamándole al conductor: “Nos estás llevando a una dirección que no es”, mientras las otras dos ciudadanas le insisten en que las conduzca por donde ellas indican.

“Afortunadamente, venían dos hombres caminando, la verdad no sabría el conductor qué nos hubiese hecho porque estaba muy alterado; es más, delante de ellos se me lanzó encima a quitarme el celular; ahí empezó el forcejeo, medio me arañó los brazos y me arrebató el teléfono móvil”, dijo la mujer.

Según contó la víctima, los dos ciudadanos las defendieron, por lo que el conductor volvió a ingresar al vehículo y huyó.

“Nos dejó muy lejos de la dirección. No sabíamos qué nos esperaba si hubiéramos seguido en ese carro. Fue un momento de mucha tensión”, narró la ciudadana, quien decidió detallar la situación para que las personas estén alerta a la hora de solicitar este tipo de servicios. Indica que una salida de chicas a comer, se convirtió en una pesadilla para ellas.

“Salimos con el objetivo de compartir en un ambiente chévere, de cenar delicioso, pero al final se tornó en algo horroroso”, aseguró.

La mujer indicó que la denuncia fue radicada en la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que ingresó algunas evidencias.

“Obtuve el pantallazo de la aplicación con el nombre del caballero, solamente aparece Andrés, no registra apellido; la placa no aparece completa, el número celular no es, no tiene foto en la aplicación. Adicionalmente subí el video que pude recuperar de la memoria interna del celular en el que se puede observar cuando me ataca. Al parecer, logró registrarse a la aplicación con un perfil falso porque se ha dificultado encontrarlo”, precisó.

La caleña también afirmó que pusieron la queja con la compañía Way Cali; sin embargo, no han recibido respuestas.

“Finalmente, los dos caballeros nos ayudaron, estuvieron pendientes que abordáramos otro vehículo y pudimos llegar a nuestro destino. Una de mis compañeras vive bastante retirada, entonces tuvo que quedarse en la casa de mi otra amiga”, concluyó.