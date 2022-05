Intento de homicidio contra policía en el sur de Cali

El uniformado se movilizaba en un vehículo particular.

Un policía y su acompañante, al parecer una mujer, habrían sido baleados mientras se movilizaban en un vehículo particular por la carrera 10 con calle 16, al sur de Cali. Según testigos del hecho, un motociclista habría desenfundado un arma de fuego contra el uniformado y la mujer, luego se habría dado a la fuga con rumba desconocido.

El lamentable hecho ocurrió en las últimas horas de hoy, martes 17 de mayo.

“Se pidió una ambulancia para una persona que se desmayó dentro de la Estación del MÍO Universidades, cuando llegó, se presentó la tentativa de homicidio contra el policial y por eso lograron atenderlo rápidamente, también a otra persona que estaba dentro del vehículo”, informó un testigo del hecho, quien añadió que el policía y su acompañante fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial de la ciudad, donde están siendo atendidos.

Se espera que en la próxima horas, la Policía Metropolitana de Cali, se pronuncie al respecto.

Yumbo: un inspector de la policía fue asesinado mientras caminaba por una vía pública

En la mañana del pasado martes 10 de mayo se registró el homicidio del señor Crisanto Efrén Gaviria Gómez, reconocido inspector de la policía del municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Al parecer, la víctima caminaba por una vía pública del barrio Belalcázar, ya que iba rumbo a su lugar de trabajo. Sin embargo, no alcanzó a llegar, pues según las autoridades, una persona a pie lo habría abordado por la espalda ocasionándole lesiones con arma de fuego, provocándole la muerte en el sitio.

“Se adelanta la recolección de información y de elementos materiales probatorios para la identificación, ubicación y captura del agresor, así como los móviles intelectuales y materiales relacionados con este lamentable caso”, indicó el brigadier general Juan Carlos León Montes, Comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Una de las hipótesis está relacionada con posibles amenazas que no fueron denunciadas por la víctima, sin embargo, será la investigación la que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para el esclarecimiento de este homicidio.

“La Policía Metropolitana de Cali dispuso un grupo de inteligencia judicial para la atención del hecho presentado en el municipio de Yumbo, donde perdió la vida el señor Crisanto Efrén Gaviria Gómez, inspector de policía”, dijo León Montes.

Cali, atrapada por la inseguridad: en una semana asesinaron a 28 personas, ¿qué está pasando?

Los índices de seguridad no dan tregua en Cali. Luego cerrar los primeros cuatro meses del año con 17 homicidios más que en el mismo periodo de 2021, la capital del Valle del Cauca registró 28 homicidios entre el 8 y el 15 de mayo, de acuerdo a cifras de la Policía Metropolitana.

La mayoría de las víctimas de estos asesinatos eran hombres. Los informes detallan que 25 ciudadanos de género masculino, entre ellos un menor de 16 años, fueron asesinados y que tres mujeres perdieron la vida.

Algunos concejales de la ciudad se atreven a apuntar que en la ciudad hay una “cultura de la muerte” y que lamentablemente, desde la Alcaldía, ven como grandes victorias los días en los que no se registran asesinatos, cuando en el lapso de una semana pueden asesinar a casi treinta personas. Así mismo, otros apuntan que las recientes cifras son “un horror”.

“El verdadero termómetro (de la inseguridad) es la cifra de homicidios, y Cali es una ciudad tomada por la delincuencia, donde te roban en cualquier esquina y te matan”, dice el concejal Roberto Ortiz, en conversación con SEMANA.

En esa misma línea se manifestó el cabildante Fernando Tamayo: “Es una cifra desproporcionada, no se puede pretender tapar el sol con un dedo. No se puede decir que las cosas están bien y que la estrategia de seguridad está funcionando, cuando 28 homicidios son un horror. Una sociedad que no puede garantizar la vida de sus ciudadanos está llamada a desaparecer”.

Los concejales coinciden en que, además de una endeble política de seguridad, detrás de las alarmantes cifras de homicidios en la ciudad hay disputas por el territorio para la comercialización de estupefacientes y guerras entre bandas criminales que acaban en los denominados ajustes de cuentas.

“Esta oleada de violencia es por ajustes de cuentas del narcotráfico, manejos de zona, por la venta de sustancias psicoactivas. Por acá entra toda la droga que se produce en la región. Esta ciudad no ha borrado las huellas del narcotráfico, seguimos estando en esa línea. Mientras haya abundancia de sustancias psicoactivas habrá violencia”, le dijo a SEMANA el concejal Juan Martín Bravo sobre los índices disparados de homicidios en Cali.