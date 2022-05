Video: ladrones armados atracaron tienda en el sur de Cali

Nuevo atraco a mano armada quedó registrado en video en Cali. Ladrones robaron tienda en el barrio San Fernando, sur de la ciudad. Una cámara de seguridad del establecimiento captó el accionar de los delincuentes.

Las imágenes dejan en evidencia que los ladrones son dos hombres. El primero entra a la tienda mientras habla por teléfono y, con la otra mano, sostiene la puerta para que entre su cómplice. El segundo sujeto ingresa al establecimiento y desenfunda un arma para intimidar al tendero. Instantes después, el primer delincuente también saca una pistola.

Comerciantes en San Fernando Viejo piden más seguridad pic.twitter.com/ivxcBdOCaI — CaliWeb (@CaliWebCo) April 30, 2022

Inmediatamente, despojan a quien atiende el establecimiento de dos celulares que estaban sobre el mostrador. También abren la caja registradora y toman el dinero en efectivo que había adentro. No contentos con llevarse el dinero y los celulares, agarran varias botellas, al parecer de licor, de los anaqueles de la tienda. Después huyen del lugar.

El vendedor, por suerte, no resultó herido en el atraco. Llama la atención que los ladrones entraron al establecimiento con sus rostros descubiertos. Sin embargo, las autoridades reportan que no hay denuncias instauradas por estos hechos ocurridos en la noche del viernes, 29 de abril.

Le dispararon en la cara por robarla

En el barrio Alameda de Cali, delincuentes arrastraron y golpearon a su víctima. Este hurto también quedó registrado en un video. Las imágenes muestran a varios ladrones en motos emboscando a una mujer en la noche del pasado lunes 25 de abril, para robarle su vehículo.

Tras intimidarla, los delincuentes logran hacerse por la fuerza con la moto en la que se movilizaba la mujer. No satisfechos con robarla, le dispararon con un arma traumática, provocándole heridas en el rostro y un antebrazo.

“La abordaron unos diez tipos en moto y uno de ellos se bajó y le quitó la moto que no le prendía porque estaba lloviendo. Este señor luego la insultó, le dio patadas y me le pegó dos tiros, uno en el rostro que me la desfiguró y otro en el brazo”, dijo la madre de la víctima del robo.

La mujer, identificada como Karen Andrea Villareal, de 26 años, fue trasladada a un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca. Por la gravedad de la herida en su rostro, requería cirugía plástica.

Al conocer este atraco, la Policía Metropolitana de Cali dispuso un grupo de investigadores de la Sijín para dar capturar a los responsables del atraco y el ataque contra la mujer.

“Todas las evidencias serán dispuestos para la judicialización de estos delincuentes”, dijo el coronel Nelson Zabala, comandante operativo de Seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana.