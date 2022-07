Lideresa en Cúcuta lleva 17 días desaparecida, ¿qué dicen las autoridades?

En máxima alerta se encuentran las autoridades de la capital nortesantandereana tras registrarse a mediados de junio un nuevo hecho de secuestro que a la fecha no se tienen mayor conocimiento de quienes hayan sido los raptores.

Se trata de la lideresa social identificada como Alba Lucinda Fuentes Correa, de 29 años, quien fue interceptada por desconocidos el pasado 14 de junio cuando se aproximaba a su vivienda, ubicada en el sector de Pacolandia, zona rural de Cúcuta.

Desde entonces, los familiares de esta mujer viven un calvario al no tener señales de vida de esta joven, pues cuentan que sobre las 9:00 a. m. de ese martes, unos hombres en motocicleta la estaban esperando en su residencia y le habrían ordenando que los acompañara.

“Nosotros hemos estado preguntando por la zona a ver qué grupo ilegal la tiene, pero no nos dan respuesta. Lo que nos preocupa es que nunca alguien llegó a decirnos que no nos querían ver en ese lugar, entonces no entendemos por qué se llevaron a Alba”, comentó un familiar al Diario La Opinión.

Los allegados de esta lideresa se encuentran consternados al no tener razón alguna del paradero de la víctima, pues aseguraron que ella nunca tuvo problemas con la ciudadanía ni mucho menos había sido amenazada por algún grupo criminal que delinquen en la zona.

Se conoció que Fuentes Correa es madre de tres hijos y pese a que las autoridades ya tienen conocimiento de lo sucedido, no le han entregado un parte de tranquilidad a sus familiares; sin embargo, aún siguen las investigaciones para esclarecer este hecho.

“Nuestros investigadores están al frente de esta investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentó este hecho que lamentamos y condenados y esperamos esclarecer pronto”, señaló el brigadier general, Óscar Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Así mismo, el oficial fue enfático al mencionar que de parte de los familiares de la secuestrada no se ha interpuesto alguna denuncia de lo ocurrido. De momento, las autoridades no descartan que los raptores se la hayan llegado hacia territorio venezolano.

Tras cumplirse 17 días de lo sucedido, SEMANA consultó a la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander, quien rechazó una vez más esta acción y expresaron su solidaridad con sus familiares, así mismo aseguraron que dispondrán de todos los canales humanitarios para su pronta liberación.

“Nosotros le hacemos un llamado vehemente a los grupos armados ilegales a dejar de atentar contra los líderes y lideresas que no hacen más que velar por sus comunidades en medio de tanta adversidad en los territorios”, señaló en este medio el defensor del Pueblo, Jaime Marthey.

Así mismo, el funcionario mencionó que estos hechos se siguen presentando a diario, pues aseguró que desde la Defensoría han tenido que recurrir a tutelas para garantizar los derechos de la ciudadanía más vulnerable y compulsar copias a la Procuraduría.

“Así mismo reiteramos el llamado a las entidades territoriales, gobernación y alcaldía para que asuman sus responsabilidades de ley con las víctimas, que brinden el apoyo necesario, en especial aquellas víctimas que prácticamente quedan en la calle, a las cuales ponen a deambular de un lado para otro pidiendo limosna, re victimizándolas y dejándolas a su suerte por no acometer las acciones administrativas que les compete o por negligencia de sus funcionarios”, recalcó en SEMANA Marthey.

Por otro lado, al no tener respuesta de la ubicación de Alba, sus familiares están organizando para este próximo domingo 3 de julio, una movilización pacífica en el corregimiento de Aguaclara, de Cúcuta, exigiendo su pronta liberación.