Nueva tragedia en Antioquia: adolescente se quitó la vida y dejó sentida carta en sus redes sociales

Una mujer de 18 años se quitó la vida en el municipio de Apartadó, Antioquia. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, accionó con sus propias manos un arma de fuego. Antes de morir, publicó en sus redes sociales una conmovedora carta.

Ella fue identificada como Valentina Valoyes. Fue su madre quien la encontró sin signos vitales en su apartamento y con un impacto de bala. Aunque la principal hipótesis es un suicidio, la Fiscalía General de la Nación está armando el rompecabezas del caso.

La noticia tiene en conmoción a los habitantes de la subregión del Urabá antioqueño. Todos han acudido a su perfil de Facebook para leer una comunicación que emitió horas antes de la emergencia, interpretada por sus seguidores como una despedida.

En la corta publicación empezó diciendo que no era usual que compartiera este tipo de contenidos entre sus seguidores. Luego entregó una serie de recomendaciones para sus “Valelovers”, como nombraba a las personas que tenía agregados en su cuenta social.

Valentina Valoyes, mujer que apareció sin vida dentro de una casa en Apartadó, Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

Les dijo que se cuidaran y no hicieran daño: “Solo pasaba por aquí para decirles que se cuiden y cuiden a los demás. Dejen de herirse y de herir a otros. Pidan ayuda y ayuden. Hablen y escuchen”, redactó la mujer en el sentido mensaje.

A renglón seguido, reflexionó sobre el sentido de la vida en un par de palabras que se multiplican con fuerza: “Vivir no debería ser una lucha porque a veces, de tanto luchar por vivir, terminamos exhaustos, cansados y afligidos, lastimosamente es así”, agregó.

También señaló en su perfil: “No se guarden nada para después porque a veces, simplemente, no lo hay. Amen sus almas y sánense. No estén preocupados por lo material ni lo físico, al morir no nos llevamos eso. Valoren a las personas y valórense ustedes”.

Cerró la publicación contando que hace cinco años estaba luchando contra ella, pero que ya podía descansar de todo. Doce horas más tarde, su madre la halló con la lesión en un aparente suicidio, como lo manifestó el Departamento de la Policía Nacional en Urabá.

Adolescente dejó sentida carta en sus redes sociales antes de quitarse la vida. - Foto: Cortesía: API.

“Ustedes que pueden, hagan ahora, no hay después. Después de casi cinco años de estar luchando contra mí misma, hoy por fin puedo descansar de todo esto, y de mí”, concluyó Valentina Valoyes junto a un emoticón, ilustrando una mano despidiéndose.

Se conoció que la Fiscalía General de la Nación asumió los estudios del incidente. En este momento se realizan inspecciones en las inmediaciones del inmueble, junto a entrevistas a vecinos y familiares para descifrar el fallecimiento de la mujer de 18 años.

En el departamento de Antioquia hay preocupación por este tipo de muertes. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solo en Medellín, durante 2022 se contabilizaron 195 suicidios, 23 más que los de 2021.

En cuanto a las conductas suicidas, entre enero y octubre, se registraron 2.201 casos en Medellín. De estas, 1.476 son mujeres (67 %) y 725 hombres (33 %). Estos números también se multiplicaron.

En un día, tres personas se quitaron la vida en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Un análisis practicado por la Personería mostró los eventos que desencadenan con mayor frecuencia estas circunstancias. En su mayoría, las dificultades que sostienen con los allegados concentran la mayor atención del estudio.

Por ejemplo, 814 casos están relacionados con problemas familiares, 650 por contratiempos con la pareja y otros 226 por cuestiones económicas. Aunque la lista de causas que armaron los especialistas de esta entidad es muchísimo más larga.

Otros factores contemplados en las conductas incluyen la pérdida de seres queridos, situaciones que generan incertidumbre dentro de los entornos escolares, líos judiciales, maltratos, problemas familiares y suicidios de familiares.