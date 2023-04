Investigan muerte de comerciante que falleció luego de practicarse una cirugía estética en una casa de Itagüí, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes, luego de conocerse el fallecimiento de una mujer tras someterse a una cirugía estética en el municipio de Itagüí, Antoqiuia.

El caso se registró en la noche del lunes 20 de marzo. La víctima mortal respondía al nombre de Luz Adelis Mazo, de 45 años. Según se conoció, la mujer acudió a una casa que funcionaba como centro estético para realizarse un procedimiento en el abdomen y piernas. Su propósito era bajar de peso.

La mujer acudió a un supuesto centro estético en Itaguí, Antioquia. - Foto: Getty Images

Después de la cirugía y en medio de la recuperación, la víctima comenzó a presentar algunas afecciones como dolores, mareos y hemorragias. Por consiguiente, desde el supuesto centro médico, donde se practicó el procedimiento, le enviaron a una enfermera para que atendiera sus requerimientos y le brindara la asistencia sanitaria.

Sin embrago, Luz Adelis sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladada hasta el al hospital San Rafael de Itagüí. No obstante, cuando ingresó al establecimiento hospitalario, no registraba signos vitales.

Las autoridades competentes están a la espera de los resultados por parte de Medicina Legal. Mientras las investigaciones continúan, el centro estético fue desmontado.

La cirugía que se realizará la Gorda Fabiola

‘La Gorda Fabiola’ es una de las humoristas más queridas de la televisión colombiana, y su carisma ha hecho que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus movimientos.

Pues bien, aunque en varias oportunidades la artista ha manifestado que, siempre y cuando sea para sentirse cómoda y feliz frente al espejo, se hará los retoques estéticos necesarios. Estas afirmaciones despertaron todo tipo de críticas.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 1.1 millones de seguidores, la comediante compartió que en los últimos días hizo un viaje a Tunja, con la intención de hacerse un retoque estético en su rostro.

La humorista anunció que se pasará por el quirófano. - Foto: Tomada de Instagram @gorditafabiola

“Estoy en la ciudad de Tunja porque me vine a buscar un cirujano plástico... ya a los 60 años yo no quiero venir así con esto descolgado, con esta papada que tanto me ofende después de haber perdido tantos kilos”, dijo la reconocida famosa, quien se encontraba en el sitio que eligió para tal procedimiento.

Además, indicó que para este proceso iba a documentar todo como si fuese un reality, pues quería que sus miles de seguidores pudieran apreciar de primera mano el paso a paso de su intervención: “Quiero que me acompañen (...) el paso a paso de la transformación física de ‘La Gorda Fabiola’, física no, de la carita”.

De hecho, hace unos pocos días, Fabiola manifestó en redes sociales que está muy ansiosa por este nuevo procedimiento, sin embargo, confía plenamente en la experticia de los especialistas en el tema: “Con todo el respeto les iré contando este maravilloso cambio. Espérenlo pronto”.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos están de acuerdo con la decisión de la humorista, mientras que otros no tuvieron reparo en atacarla: “Esas son las consecuencias de poner los ojos en hombres que son de menor edad que la de uno”.

Asimismo, hubo quienes le recordaron los problemas de salud que ha enfrentado, los cuales no han sido para nada sencillos y, por esto, debería pensar mucho más en los procesos a los que se somete. Por su parte, varios usuarios destacaron que todas las mujeres deben sentirse bellas y, por supuesto, hacer aquello que las hace felices.

La humorista está pronto a cumplir sus 60 años. - Foto: Instagram: @gorditafabiola

Fabiola Emilia Posada, nombre de pila de la humorista de 59 años, padece diabetes desde 1997. Pero sin duda, uno de los momentos más difíciles que atravesó fue en 2014, año en que sufrió cuatro infartos que llevaron a que debieran realizarle una cirugía de corazón abierto.

Pasaron cuatro años, y en 2018 ‘la Gorda Fabiola’ volvió a verse en delicado estado de salud.

De hecho, la humorista estuvo en coma alrededor de un mes, luego de que sufriera un desmayo en medio de la grabación del programa Sábados Felices, de Caracol Televisión.