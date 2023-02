Joven se lanzó desde un piso 26 en Itagüí; minutos antes advirtió que atentaría contra su vida

Las autoridades están investigando la muerte de un hombre que cayó desde el piso 26 de un conjunto residencial del municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con los primeros estudios, él habría tomado la decisión de lanzarse al vacío.

El hecho se presentó en las últimas horas en la unidad Bahía Grande del barrio Ditaires. La tragedia había sido anunciada por la víctima antes de fallecer, así lo relataron los vecinos del sector a las unidades de la Policía Nacional que atendieron la emergencia.

Por medio de una llamada telefónica a la línea de emergencia, una persona requirió la presencia urgente de los uniformados y personal sanitario del municipio porque un joven estaba amenazando con tirarse desde el piso más alto del edificio por problemas personales.

Sin embargo, ni los patrulleros ni los organismos de socorro llegaron a tiempo para frenar la decisión del ciudadano. Los miembros de la institución encontraron el cuerpo sobre la vía, mientras los testigos daban indicios de lo que habría ocurrido minutos antes.

Hombre cayó desde el piso 26 de un edificio en Itagüí, Antioquia. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

Así quedó detallado en un informe conocido por SEMANA: “Mediante llamada a la línea de emergencias 123, informan de un masculino que se encuentra en un balcón y se quiere lanzar. Al llegar, el cuadrante ubica a un masculino tendido en un sendero peatonal”.

Él fue identificado como Estiven Salazar, de 24 años. Una vez ocurrió la situación, su compañera sentimental llegó al lugar y manifestó que sufría de depresión, “que ya había intentado suicidarse en otras ocasiones”, reportaron los miembros de la institución.

La Alcaldía de Itagüí también se refirió a este lamentable suceso. Por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública mostró tristeza por el fallecimiento del hombre e informó que hay redes de comunicación activas para prevenir este tipo de accidentes.

“Invitamos a las personas a acompañar a sus familiares, identificar conductas que se salen de los normal y comunicarse con los servicios que se prestan desde la Alcaldía”. Por ejemplo, el centro de escucha: 3135491659; y la línea de salud mental: 6044445918.

Lugar donde ocurrió el fallecimiento de un joven en Itagüí, luego de lanzarse desde un edificio. - Foto: Cortesía: Denuncias Antioquia.

Otro caso

Una mujer, de 18 años, se quitó la vida en el municipio de Apartadó, Antioquia. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, accionó con sus propias manos un arma de fuego. Antes de morir, publicó en sus redes sociales una conmovedora carta.

Ella fue identificada como Valentina Valoyes. Fue su madre quien la encontró sin signos vitales en su apartamento y con un impacto de bala. Aunque la principal hipótesis es un suicidio, la Fiscalía General de la Nación está armando el rompecabezas del caso.

La noticia tiene en conmoción a los habitantes de la subregión del Urabá antioqueño. Todos han acudido a su perfil de Facebook para leer una comunicación que emitió horas antes de la emergencia, interpretada por sus seguidores como una despedida.

En la corta publicación empezó diciendo que no era usual que compartiera este tipo de contenidos entre sus seguidores. Luego entregó una serie de recomendaciones para sus “Valelovers”, como nombraba a las personas que tenía agregados en su cuenta social.

Valentina Valoyes, mujer que apareció sin vida dentro de una casa en Apartadó, Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

Les dijo que se cuidaran y no hicieran daño: “Solo pasaba por aquí para decirles que se cuiden y cuiden a los demás. Dejen de herirse y de herir a otros. Pidan ayuda y ayuden. Hablen y escuchen”, redactó la mujer en el sentido mensaje.

A renglón seguido, reflexionó sobre el sentido de la vida en un par de palabras que se multiplican con fuerza: “Vivir no debería ser una lucha porque a veces, de tanto luchar por vivir, terminamos exhaustos, cansados y afligidos, lastimosamente es así”, agregó.

También señaló en su perfil: “No se guarden nada para después porque a veces, simplemente, no lo hay. Amen sus almas y sánense. No estén preocupados por lo material ni lo físico, al morir no nos llevamos eso. Valoren a las personas y valórense ustedes”.