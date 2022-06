“No, yo no quiero ministerios”: el mensaje del alcalde de Medellín a Gustavo Petro

Daniel Quintero Calle respondió a las críticas que se dieron este fin de semana sobre la supuesta “tajada” que le habría solicitado a Gustavo Petro dentro del gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto.

Si bien dentro de las filas del Pacto Histórico ha tomado fuerza el grupo político del alcalde de Medellín para tomar las riendas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), él advirtió que no mostró interés por ninguna de las carteras centrales de la administración nacional.

La comunicación la emitió en el tradicional consejo de gobierno que transmite en el canal local de Telemedellín durante más de una hora y media, cada vez que empieza una semana para rendirle cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.

Quintero trajo a la discusión pública el triunfo de Petro resaltando la votación que obtuvo en Antioquia y la ciudad, cerca de un millón de votantes que se traducirán en la implementación de ambiciosos proyectos: cinco metrocables y el ministerio de industria.

Paso seguido, le contestó a las personas que pusieron en tela de juicio las pretensiones y fichas claves que tendría el mandatario local en la mesa presidencial para tramitar sus supuestos intereses personales.

Daniel Quintero dio a entender que durante la reunión privada que sostuvo con Gustavo Petro en Bogotá la semana hablaron sobre el gabinete que lo acompañará que, de momento, se sabe que el titular de la Cancillería será Álvaro Leyva Durán.

“Yo fui muy claro con el presidente y le dije: no, yo no quiero ministerios. Yo quiero es recursos para Medellín. Nosotros tenemos varios retos en la ciudad, varios sueños en la ciudad, y a mí me eligieron para eso”, afirmó el alcalde que retornó al cargo luego de estar suspendido durante 42 días a razón de una presunta participación en política a favor del Pacto Histórico.

Agregó que lo importante es que el nuevo gobierno apoye y financie las obras sociales, ambientales y educativos en la capital de Antioquia y el resto de los municipios del departamento que ya tienen terrenos listos para edificar universidades y colegios.

Ahora bien, el alcalde de Medellín no ocultó la alegría por el triunfo presidencial de Gustavo Petro y celebró en la sede del Pacto Histórico de la capital de Antioquia una vez las estadísticas oficializaron la victoria.

“Esta Colombia no se va a volver como Venezuela, se va a volver una mejor Colombia. Una Colombia que empieza a escuchar a los campesinos, indígenas, negros, afros, palenqueros. Una Colombia que durante décadas estuvo esperando el cambio. Ese cambio se empieza a dar gracias a los liderazgos de muchos jóvenes”, fueron las primeras palabras del alcalde tras conocer los resultados.

Detalló que hay un mal gobierno que ha generado heridas y en las calles ha hecho estruendo el dolor que Petro le prometió curar. Sin embargo, advirtió que los ciudadanos deben acompañarlo en los pasos que dará porque “no es un mago, necesitamos rodearlo. Yo espero acompañar ese proceso”, agregó Quintero.

El mensaje lo completó con una dura crítica al gobierno de Iván Duque al calificarlos como un obstáculo para cumplir los objetivos de la Alcaldía porque “emprendió contra nosotros acciones duras”.

En varias comunicaciones, Quintero Calle le atribuyó la medida cautelar que lo dejó por fuera del cargo entre mayo y junio a una orden presidencial, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el grupo empresarial antioqueño.

A su juicio, en la lista de dificultades también están los concejales del Centro Democrático que “hacen muy duro poder realizar y tener recursos para poder enfrentar los retos”, cuyas negaciones estarían enmarcadas en una confrontación personal, tal como lo denunció el alcalde.

En contravía, los corporados asumieron que su participación no obedece a motivaciones externas al control que deben tener frente a la administración distrital.