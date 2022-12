Un millón de personas estarán sin agua esta semana en Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta

Este domingo 11 de diciembre habrá un corte de agua masivo en algunos sectores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por cuenta de labores técnicas que se adelantarán en el sistema de acueducto. De acuerdo con las estimaciones divulgadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), cerca de un millón de personas se verán afectadas.

La medida está justificada el cambio de compuertas de la torre de captación del embalse de La Fe, ubicado en el municipio de El Retiro. El propósito principal es reemplazar la infraestructura que está vigente desde hace 55 años, cuya operación es continúa y es de extremada importancia para garantizar el servicio a la mitad de la población de la región.

Esas tareas estarán a cargo de buzos industriales que deberán sumergirse hasta 17 metros de profundidad para hacer la transición de los elementos. Así las cosas, en indispensable interrumpir el flujo de acueducto hacia los hogares. El cronograma fijado para esta jornada por la compañía, estima que la suspensión podría tardar hasta 12 horas.

Pero cada sector que será afectado tendrá un horario establecido para el corte de agua, ubicados en los municipios de Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta. Durante el tiempo que dure la afectación, según detalló Empresas Públicas, cerca de 38 rutas de carrotanques estarán recorriendo las calles del Valle de Aburrá para suministrar agua.

“EPM agradece a sus usuarios por su comprensión y reitera que estos trabajos son necesarios para seguir prestando un servicio de acueducto con calidad, continuidad, cobertura y disponibilidad”, señaló la compañía de servicios públicos al anunciar la cuarta jornada de corte de agua masivo que se presentará este año en la subregión.

Medellín

Así las cosas, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche del próximo 11 de diciembre comenzará la interrupción en la ciudad de Medellín. Este segmento incluye a 42 mil usuarios ubicados en Las Mercedes, Los Alpes, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Itagüí

Ese mismo horario se aplicará en el municipio de Itagüí. Con base en el informe de EPM, más de 45 mil estarán sin agua, localizados en Santa Cruz, Zona Industrial 2, San José, Las Mercedes, Los Naranjos, Satexco, Centro, Playa Rica, Asturias, La Gloria, Zona Industrial 1, Araucaria, Fátima, El Rosario, Artex, Villa Paula, Zona Industrial 3 y Las Acacias.

También en El Tablazo, Las Américas, Simón Bolívar, La Palma, Monte Verde, Las Brisas, Glorieta Pilsen San Isidro, San Juan Bautista, La Independencia, Camparola, San Pío X, La Unión, Santa María La Nueva, San Javier, Calatrava, Terranova, Santa María No. 2, La Aldea, Santa María No. 1, Ferrara, Balcones de Sevilla, El Progreso, Loma Linda y el sector de Jardines Montesacro.

Sabaneta

El mismo cronograma será aplicado en Sabaneta, donde el impacto se sentirá en 36 mil casas, en los barrios de Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquereña, La Florida, Lagos de La Doctora, Las Casitas, Los Alcázares, Los Arias, Manuel Restrepo y María Auxiliadora.

Empresas Públicas de Medellín también sumó a los sectores de Nuestra Señora de Los Dolores, Paso Ancho, Playas de María, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de La Doctora, Vegas de San José, Villas del Carmen y las viviendas de Virgen del Carmen.

Medellín

Mientras que desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche de este 11 de diciembre se sentirá en otros sectores de la capital de Antioquia. En primer lugar, esto aplica para los circuitos de Belencito, El Rincón y El Rodeo, tal como lo explicó en las últimas horas Empresas Públicas de Medellín en un comunicado de prensa.

En la lista aparecen los barrios de Santa Rosa de Lima, Juan XXIII - La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar. También El Rincón, La Colina y La Hondonada.

La compañía también agregó a algunos sectores del municipio de Itagüí: 23.467 usuarios de los barrios: Colinas del Sur y Santa María No.3 en el municipio de Itagüí y El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II en la ciudad de Medellín, incluidos en el margen del 11 de diciembre.

Itagüí y La Estrella

El mismo horario regirá a las poblaciones de Itagüí y La Estrellas. Incluye 12.072 viviendas de los sectores de Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma, Monte Verde, Jardines Montesacro, Malta, Las Brisas, Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas, Samaria, San Gabriel, Samaria Robles del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de Abril, Pilsen, Yarumito, San Javier, Villa Lía y Zona Industrial 3 en el municipio de Itagüí; Zona Industrial y San Agustín en el municipio de La Estrella.

Medellín e Itagüí

Desde las once de la mañana y las once de la noche, el mismo 11 de diciembre, se interrumpirá el servicio de agua en otros sectores de la capital de Antioquia y el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Incluye 4.305 usuarios de los barrios: Santa María No.3 en el municipio de Itagüí y La Hondonada en el Distrito de Medellín.

Envigado y Sabaneta

El mismo horario rige para 6.248 usuarios de los barrios Loma del Barro y El Trianón en el municipio de Envigado, y María Auxiliadora en el municipio de Sabaneta. También a 5.037 hogares de los barrios: San José, La Paz, El Dorado, La Mina, El Chingui, El Salado, El Trianón, San Rafael y Las Antillas.

Medellín

Desde la una de la tarde del domingo 11 de diciembre hasta la una de la mañana del 12 de diciembre en la ciudad de Medellín se sentirá el impacto en más de 20 mil viviendas: Aures No. 2, Picacho, Aures No. 1 y Monteclaro (San Cristóbal). También Bomboná N. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No 3, Cataluña, Los Cerros- El Vergel y Loreto.

Finalmente, las afectaciones se extenderán hasta los hogares de los barrios de Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa.

Bello y Medellín

Desde las tres de la tarde del domingo 11 de diciembre hasta las tres de la mañana del 12 de diciembre en Medellín y algunos sectores de Bello se interrumpirá el servicio: Moscú No. 2, Moscú No. 1, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI y Alpes del Norte (Bello).

En la capital de Antioquia se aplicará en los siguientes barrios: Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

Medellín

El último corte de agua empezará a las cinco de la tarde del 11 de diciembre y terminará a las tres de la mañana del lunes 12 de diciembre en Medellín, en los sectores de San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.