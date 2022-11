Video: en Medellín, cerca de 300 personas salieron a marchar a favor del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro ya cumplió 100 días en el poder, por este motivo varios gremios del país convocaron a marchas y manifestaciones a favor de su gestión. La Central Unitaria de Trabajadores, Fecode, Gustavo Bolívar y Francisco Maltés han sido los promotores de esta jornada de protestas en las principales ciudades del país.

La marcha, que tuvo inicio en El Parque de las Luces, finalizará a las 5:00 p. m. en el Parque de Los Deseos, con tarima y artistas invitados. “Nosotros lo que quisimos darle a esta marcha fue una fiesta a los 100 días del Gobierno Petro. Sin embargo, también es un apoyo de este mandato con la oposición y también es una exigencia para las bancadas a que comiencen a congregarse con nuestro proyecto político en cuestión de reformas en el congreso”, sostuvo uno de los organizadores de la marcha. Por otro lado, aunque no se vio al alcalde participando de la marcha la respaldó.

Mañana #MarchoPorPetro

Hay que celebrar el cambio, respaldar al Gobierno, defender las reformas!

Aquí 100 hechos que demuestran, objetivamente, que Petro ha hecho más por Colombia en 3 meses que muchos gobiernos en años.

Favor RT#100HechosEn100Días #100DiasDeCambio

Abro🧵 pic.twitter.com/A2FKxUsg66 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 15, 2022

Su primer gran logro fue la aprobación de la reforma tributaria, a pesar de la turbulencia que se generó en el debate público. Con ella se busca recaudar unos 20 billones de pesos. Petro pudo hacer realidad su promesa de campaña al sacar adelante una política tributaria más dura con los que más ganan. Sin embargo, tuvo que ceder en algunas de sus aspiraciones.

En cualquier caso, hoy las alarmas están encendidas. Por ese motivo, el Gobierno tendrá que maniobrar de manera muy audaz para que una alta carga de impuestos no termine echando al traste la economía y golpeando el recaudo. Esto en momentos en que se habla de una recesión mundial y justo cuando Colombia tiene indicadores en rojo: una inflación del 12,2 %, tasas de interés del 11 %, una deuda pública disparada, un desempleo del 10,7 % y un dólar volátil que ha tenido días por encima de los 5.000 pesos.

A esta hora avanza pacíficamente la marcha por la #avenidaoriental de #Medellin. #Marchasenmedellin A favor y en contra de las políticas del #Gobiernonacional #Educación pic.twitter.com/8Zy2th8u7A — Álvaro Medina Mejía (@Amedinamejia) November 15, 2022

Bajo ese contexto, Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y líder de la marcha a favor del presidente Gustavo Petro, anunció movilizaciones en las calles para apoyar la gestión del mandatario. Al mismo tiempo, Pierre Onzaga, líder de las movilizaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que los colombianos han salido a las calles desde el 26 de septiembre de 2022 a protestar contra el “desgobierno” del presidente Petro. Señalando que respetarán las movilizaciones convocadas por la CUT, pero calificándolas de “infantiles”, Onzaga señaló que sí hay motivos para preocuparse en Colombia tras 100 días de gestión del presidente Petro.

Francisco Maltés aseguró en SEMANA que las movilizaciones de este 15 de noviembre serán a favor de la gestión del jefe de Estado. “Es evidente que en Colombia se vienen desarrollando cambios en el anhelo popular y que no habían podido materializarse porque no había un gobierno que así lo hiciera. En primer lugar, la reforma tributaria. Esta reforma tiene un carácter progresivo y pagan impuestos los que más tienen y no los que menos tienen. El estallido social que comenzó el 21 de noviembre de 2019 se dio porque el presidente Duque (Iván) planteó una reforma laboral y pensional a los gorrazos. El presidente Petro ha dicho que las reformas serán concertadas. Entonces, hay unos cambios que se comienzan a ver y son reales”.

El líder sindical fue consultado por el daño que la reforma tributaria sí le haría al colombiano de a pie y respondió de forma muy similar a como lo hizo la senadora Clara López Obregón, quien señaló que los alimentos gravados son dañinos para la salud. De acuerdo con el líder sindical, el gobierno Petro sí busca el diálogo, la concertación. De igual manera, Maltés se refirió a la más dos recientes encuestas sobre favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que señala que el mandatario tiene un índice de popularidad mayor a su desaprobación. Al respecto, dijo que toca mirar las fichas técnicas, sin analizar más al respecto.