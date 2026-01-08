Política

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

La información fue confirmada por el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 4:06 p. m.
Presidente Gustavo Petro y presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Presidente Gustavo Petro y presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia, AFP, Adobe

El Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de Angie Rodríguez, informó este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará a Colombia para sostener una conversación con Gustavo Petro.

La cita tendrá como objetivo encontrar una salida a la coyuntura que enfrenta el vecino país, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en una operación militar.

“Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez”, se lee en un comunicado de prensa.

Gustavo Petro revela que habló con Delcy Rodríguez: “La conozco desde el principio, la invité a Colombia”

Se anticiparon algunos detalles de la reunión. Se tratará de una visita oficial que se desarrollará en la Casa de Nariño. Esta será la misión: “Avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”.

Política

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Política

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Política

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

Política

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Política

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Política

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Política

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Mundo

Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela, habló de las relaciones con EE. UU. y anuncia que acepta vender el petróleo: “Hay una mancha”

Política

Mundo

Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

En el mismo texto se comunicó que hoy el país puede estar tranquilo en medio de la crisis que enfrenta Venezuela. Además, se añadió información sobre la llamada que sostuvo Gustavo Petro con Donald Trump este 8 de enero.

El Dapre indicó que, entre tantas cosas, los dos mandatarios acordaron restablecer los canales directos de comunicación y delegaron a los funcionarios que estarán a cargo de ellos para gestionar un encuentro presencial en Estados Unidos.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“Realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca”, agregó el Gobierno nacional.

Se destacó que la comunicación entre Gustavo Petro y Donald Trump se materializó gracias a las labores del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García - Peña. Él se acercó a la Casa Blanca a través del senador republicano, Rand Paul.

Petro estuvo acompañado en esa cita telefónica. Allí estuvieron presentes varios funcionarios de alta confianza, como el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Dapre, Angie Rodríguez; y el jefe de Despacho, Raúl Moreno, entre otros.

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Noticia en desarrollo...

