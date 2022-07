Atención: Consejo Nacional Electoral abre investigación preliminar al Pacto Histórico por escándalo de los ‘petrovideos’

El caso de los denominados ‘petrovideos’ llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y se determinó abrir una indagación preliminar en contra de integrantes del Pacto Histórico por este episodio que ocurrió antes de la campaña presidencial.

La decisión se tomó por una denuncia que presentó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, en la que pidió investigar a fondo el contenido de dichos videos que fueron revelados en su totalidad por SEMANA.

La petición está orientada a determinar si existió o no una transgresión a las normas de financiación de las campañas presidenciales y normas electorales. Bustos pidió determinar la validez de los videos y grabaciones.

“Se solicita se investiguen los denominados ‘petrovideos’ publicados por semana.com y Caracol Radio a efecto de que se determine si se han incumplido normas electorales”, dice Bustos.

En su denuncia, Bustos anexó las publicaciones hechas donde hay conversaciones y videos de cómo operó el Pacto Histórico durante la campaña presidencial y las transcripciones de los diálogos de integrantes de ese movimiento político.

Por esa razón, magistrados del Consejo Nacional Electoral determinaron “abrir indagación preliminar con ocasión de la solicitud de investigación hecha por Pablo Bustos”.

Además, el órgano electoral ordenó la práctica de pruebas para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal y se pedirá al Pacto Histórico que “remita esta actuación dentro de los tres días siguientes, copia completa de los videos publicados. Recibir en versión al doctor Roy Barreras el 29 de julio de 2022 a las 10 de la mañana”.

Adicionalmente, el CNE citó a Temístocles Ortega, Clara López y Luis Bernardo Medina para que entreguen su versión sobre lo ocurrido. Las diligencias se harán ese mismo 29 de julio.

Pablo Bustos también deberá acudir para ampliar su denuncia y ratificar las peticiones que hizo en un principio con la finalidad de avanzar en el proceso.

El Consejo Nacional Electoral pide notificar a todos los integrantes del Pacto Histórico y al presidente electo Gustavo Petro sobre estas actuaciones con la finalidad de que conozcan el proceso.

- Foto:

Después de adelantar esta práctica de pruebas, el CNE determinará si hay mérito para abrir una investigación formal por estos hechos.

SEMANA revela los mensajes secretos de la fuente anónima de la Colombia Humana que entregó los ‘petrovideos’

Durante seis días, la redacción de SEMANA mantuvo una comunicación constante con una fuente anónima que se presentó como militante de la Colombia Humana e integrante de la campaña presidencial de Gustavo Petro y suministró los ‘petrovideos’ a este medio.

La primera comunicación fue el pasado miércoles 8 de junio, a las 5:30 p. m., cuando aseguró: “Como militante de la Colombia Humana, decido revelar una verdad frente a lo que ha pasado en estas elecciones; el límite moral debe caracterizarse por la necesidad de no degradar el debate ni condicionar la honestidad y la identidad política. Por esto, considero que es el momento de dar a conocer mi desacuerdo con una campaña que ha demostrado a toda costa que definitivamente el fin sí justifica los medios para llegar al poder (...) Hoy, tal vez tarde, me doy cuenta de que se está hundiendo en el fango con tal de quitar del camino a sus contrincantes, sin importarles sus familias, su carrera política y hasta su dignidad y honra”.

La fuente también dijo: “La lucha por el poder adquiere sentido si es racional, pero presenciar o escuchar como se evidencia en los videos anexos de las reuniones que voy a enseñar, en las que directa o indirectamente participé y conocí, la forma en la cual maquinaron los “argumentos” por los que había que “sacar del camino” o como ellos mismos lo han mencionado “demoler” al que se enfrente a Gustavo, en varios casos refiriéndose a Fajardo, Gaviria, Fico y hoy a Rodolfo Hernández, en resumen, contra todo aquel que perfilen como serio contendor, me parece carente de sentido, no sustenta los valores de fondo que un candidato presidencial debe apropiar”.

Los 'petrovideos' | Todo lo ocurrido con las filtraciones en la campaña del Pacto Histórico. - Foto: Semana

La comunicación agregó: “Quiero con esto iniciar un camino que direccione a Colombia hacia un verdadero cambio, con el que pueda dejar atrás las campañas de odio y miedo, y que comencemos a avanzar hacia una patria en la que todos hagamos parte de un pacto por la paz, la igualdad y la justicia social”.

Los detalles del escándalo

La fuente anónima utilizó un sistema de comunicación encriptado, con servidores alojados en el extranjero.

Tan pronto entabló el diálogo con SEMANA, explicó qué tipo de material entregaría: “Son videos largos de reuniones de Gustavo (Petro) con su equipo de confianza, en las que participé, donde se planea cómo sacar a los demás candidatos; tengo varias horas de grabación, pero por ahora le compartiría los 3 primeros videos para su evaluación”. La fuente fue detallando, poco a poco, lo que los periodistas estaban a punto de ver.

“En este primer video estamos en una reunión del equipo de campaña en la que estuvieron no solo Gustavo Petro, Armando Benedetti y Roy Barreras, sino también otros asesores como el exterrorista de España Xavier Vendrell, en la que maquinaron lo que utilizarían para dividir los partidos políticos, principalmente los de corriente de centro; definieron como objetivos principales a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, vistos como amenazas directas frente a los intereses del Pacto Histórico y su intención de llegar a la Presidencia de la República. Idearon planes para presionar a Fajardo”.

A medida que iba entregando el material, explicaba los roles de quienes aparecían en los videos. Fue así como SEMANA pudo develar el plan oscuro del estratega Sebastián Camilo Guanumen Parra.

“Es un politólogo muy cercano a Gustavo Petro. Junto a los responsables de manejar las comunicaciones de otros políticos del Pacto Histórico, definió la estrategia comunicacional de manera oficial y lateral (clandestina). Se ejecutaría para favorecer a nuestro candidato presidencial y para darle no solo palo al oponente, como lo establecimos, sino también atacarlos, hacerlos caer en términos de su estética, vida personal y política. La estrategia lateral, a través de la que pusimos en marcha la “campaña gris” que estuvo y está dirigida a destruir a los opositores desde las redes sociales, se despliega, a través de influenciadores y tuiteros amigos, así como con la activación y puesta en marcha desde varios puntos de difusión que tenemos en Bogotá, lo que ustedes llaman ‘bodegas’”.

La fuente anónima que aseguró estar dentro de la campaña de Gustavo Petro explicó en qué consistía la campaña de desprestigio contra Federico Gutiérrez.

“En este último video se muestra cómo el mismo Sebastián Camilo Guanumen Parra, ante el impulso político que venía teniendo Fico Gutiérrez, crea un grupo no oficial que desarrollaría una campaña lateral para desacreditar al candidato del Equipo por Colombia, buscando afectarle no solo su vida política, sino también la personal y familiar para mostrarlo como un ‘títere’ del uribismo y quitarle sus apoyos. Se estableció la construcción de líneas narrativas y unos denominados ‘tácticos’ para ‘hacer caer a Fico’, es decir, relacionarlo con el narcotráfico, culparlo del alto precio de los alimentos y de la inseguridad, infundir rumores sobre su integridad; no les importó tener que ‘correr’ la línea ética de las personas que pusieran en marcha estos planes”.

“Es la misma línea que se aplicó con Gaviria, con Fajardo, con Federico y ahora con Rodolfo”, señaló la fuente.

“La estrategia es por todos los medios desacreditar al adversario desde las cuentas de los congresistas electos del Pacto Histórico, influenciadores amigos de la campaña y por redes laterales que llamamos acá y que no son más que miles de cuentas en redes sociales para difuminar la información”, agregó.

Los debates internos sobre las visitas a los extraditables, con ofrecimientos de no extradición a Estados Unidos, si Petro gana las elecciones, es uno de los puntos más álgidos de las revelaciones de aquella persona que contactó a SEMANA, con el fin de que el país conociera la realidad de la campaña de Gustavo Petro.

“Allí se trataron temas muy delicados que pueden corroborar, de los que me acuerdo, por ejemplo, desde el equipo de campaña se sabía que Piedad Córdoba estaba ofreciendo a extraditables de las cárceles que pusieran votos a Gustavo (Petro) a cambio de tumbarles el proceso de extradición en un eventual mandato de Gustavo (Petro). Eso se sabía y se mantuvo en secreto hasta que el tema no se pudo aguantar más y en un acto de supuesta ‘ética’ salieron a decirle a la opinión pública eso”.

La fuente anónima de SEMANA se detuvo en instantes de hablar de Petro y lo calificó de “autoritario” y dijo: “Él se cree ganador”.

Y siguió entregando detalles. “Acordaron una reunión con la embajada o el embajador de EE. UU., ya que ellos dijeron que si no había aprobación de la embajada, Gustavo (Petro) no sería presidente”.

La fuente lanzó una alerta: “Yo entrego todo lo que tengo, pero me toca discretamente porque aún estoy en la sede de campaña”.

De inmediato, soltó otra bomba que pudo ser corroborada en uno de los ‘petrovideos’ que le envió a SEMANA. “Mencionaron que se debía gestionar una reunión con el embajador de Suiza para “desactivar otra cosa que se viene”, pero no sé a qué se referían”. Algunos se han preguntado si esto tiene que ver con Juan Carlos Montes, el exfuncionario de la Alcaldía de Petro que lo grabó entregándole dinero en fajos de billetes y que, al parecer, estaría en Suiza.

Luego habló del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Habría acordado con Petro ‘frenar la adhesión a Fico’ y dejar la militancia en libertad y por eso se permitió realizar acercamientos con las bases de Cambio Radical”.

Tal vez uno de los mayores motivos de indignación de la fuente anónima es todo lo que él sabe del comportamiento de Sebastián Guanumen, quien hoy sigue en la campaña. Por esa razón, en varias oportunidades la fuente se apartaba del tema que estaba tratando, en su diálogo con SEMANA, y se refería a Guanumen.

“Sabastián es muy cochino, eso lo sabemos acá, no es nada ético lo que se hace desde las redes sociales, así no se hace la campaña”, dijo la fuente.

Tan pronto SEMANA empezó a publicar los ‘petrovideos’, la fuente se comunicó y dijo: “Ya llegó el coletazo acá, todo ha sido una tormenta, Gustavo (Petro) pidió una auditoría para revisar todo, hay mil ojos encima”.

Mientras entregaba la información a los periodistas de SEMANA, la fuente anónima habló de un tema delicado. Se refirió a un “financiador de Gustavo (Petro)”. Dijo que se trataba del empresario barranquillero Christian Daes. “Es el que pagaba a todo el equipo de comunicaciones a través de María Antonia (Pardo)”, dijo la fuente.

Contó los detalles sobre la discusión interna que luego apareció en uno de los ‘petrovideos’, donde se decidió que la campaña de Petro prescindiera de los servicios de María Antonia Pardo.

La fuente contó así la historia: “De lo que me logro acordar de esa reunión es que entre Vinicio, Verónica y Eduardo Noriega le venden la idea a Gustavo de echar a María Antonia Pardo, porque no la querían dentro del equipo de comunicaciones; sin embargo, concluyen que ella tiene información importante de la campaña y acuerdan que debían echarla sin generar mucho choque para que no les divulgue información a los medios”.

“Gustavo (Petro) delegó a su hijo Nicolás para que hablara con el empresario y poder echar a Antonia, y que siguiera financiando el equipo de comunicaciones, que por cierto cuesta una fortuna. Incluso Gustavo insinúa que hay que tener cuidado con la echada de María Antonia y plantea varios escenarios cuando pase la echada de Antonia. Recuerdo que lo que más le preocupaba a Gustavo era que el empresario dejara de financiarlo”, dijo la fuente anónima.

“María Antonia hace algún tuit y la destrozan, que tenga dignidad, que nadie la quiere. Es mala persona, imponente, pasaba por encima de los demás, era lo que ella dijera”, contó la fuente.

Sobre el publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, uno de los asesores extranjeros de Petro, la fuente planteó: “El ecuatoriano, acá se habla de que Vinicio fue el que logró el ascenso en redes y mantener la imagen de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, y que por eso Gustavo lo contrató. Incluso ante la propuesta de echar a Antonia, Vinicio propone contratar a alguien cercano a él”.

“Vinicio, ahí en esa reunión, habla mucho de la estrategia de redes sociales; él es el mentor de todo lo que se está aplicando”, dijo la fuente anónima.

“Vinicio es el mentor de la propaganda blanca, pero también de la campaña negra desde nuestro partido”, agregó. Y aseguró: “Todo lo que le he dicho está soportado con lo que le envié en los videos”.

“Mira que con Vinicio hay un cuento de pasillo, acá en la sede, que él tiene orden de captura en Ecuador por hechos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa y que por eso nunca ha asistido acá a Colombia a dirigir las comunicaciones, todo lo hace virtual desde México, donde está protegido por Obrador”, agregó la fuente anónima.

Unos minutos después, ese día, la comunicación se terminó. “Me tengo que desconectar, porque esto está de locos, cada vez puedo comunicarme menos, entenderá el caos que hay”, contó.

La fuente anónima amplió sobre una preocupación de Petro. “Poder llegarle a las mujeres, que es el electorado que más le preocupa a Gustavo, ya que no ha podido conquistar el voto”, dijo.

Sobre el episodio que se conoció en uno de los ‘petrovideos’, en el que en un comité el senador Armando Benedetti comenta de sus conversaciones con el alcalde de Cartagena, William Dau, la fuente aseguró: “Lo grave de este video es cómo se conformaron las listas al Congreso, me pude dar cuenta que eso fue ‘yo te ayudo y tú me ayudas’. Por ejemplo, Armando Benedetti nombra que estuvo negociando con el alcalde de Cartagena para que este último ingresara a alguien cercano a la lista al Senado y así tener su apoyo político en Cartagena. Y a lo último el propio Armando le dice a Petro que le regale la lista a la Cámara al alcalde de Cartagena con tal de que apoye el Pacto Histórico en la costa”.

Y así justificó el porqué estaban buscando al alcalde de Cartagena. “Aquí es bien sabido que la conformación de las listas al Senado como a la Cámara se conformaron dependiendo de cómo podían aportar votos para Gustavo, y eso es lo que le propone Benedetti a Gustavo, algo nada democrático; por el contrario, todo a conveniencia, y eso fueron las primeras luces de lo sucia que iba a ser la campaña. Esa estrategia de las listas fue apoyada en todo momento por Eduardo Noriega, él lo dice ahí en el video”.

La fuente entregó el video en el que Petro llama homofóbico a Alfredo Saade, quien luego se convirtió en precandidato presidencial del Pacto Histórico. La fuente le explicó así a SEMANA cuál era la estrategia. “Tratan temas de cómo atraer a la comunidad evangélica o religiosa, algo así”, sostuvo.

Y hay un dato curioso. A pesar de haber puesto en manos de SEMANA una cantidad innumerable de videos, esto aseguró sobre Petro: “Él es precavido cuando tiene tecnología encima”.

Sin embargo, aseguró: “Acá están preocupados de qué más se pueda publicar”.

En las conversaciones con la fuente, habló del plan de la campaña para destruir, entre otros, al expresidente Álvaro Uribe y al uribismo.

“Roy dice de la estrategia para la destrucción del uribismo que es él el que debería seguir destruyendo al uribismo, algo así. Al Partido Verde le dice algo como derrotar al centro ‘tibio verde-verde tibio”, algo así; ahí define que Gustavo no es el que se tiene que enfrentar duro con (Alejandro) Gaviria, sino él (Roy)”, señaló la fuente.

Además, agregó: “Ahí también, en un video, interviene mucho Gustavo, habla mucho, lo que recuerdo es que él dice que la estrategia con Fajardo en ese entonces era invitarlo al Pacto Histórico y después derrotarlo”.

“Lo que me acuerdo delicado de esa reunión es que Verónica dice que Gustavo se quedó callado y no se pronunciaba cuando el estallido social, como si le conviniera quedarse callado ante las calles y los CAI quemándose”, dijo la fuente.

“Verónica también dice que hay que hacer una contracampaña comunicacional en redes y medios de comunicación, que es básicamente lo que ha pasado ahora con derrotar con difamaciones al adversario. Verónica reconoce que Gustavo es una persona muy terca y testaruda”, agregó.

Luego de una pausa, la fuente explicó de nuevo sus razones para entregarle los ‘petrovideos’ a SEMANA.

“Lo hago porque estoy al interior y me he dado cuenta que esto no es lo que aparece”. A la vez sentenció: “En un eventual gobierno de Gustavo, sé que me destrozaría, por ahora he sobrevivido a todo esto. Acá se están echando la culpa unos a otros”.

En sus últimas comunicaciones, su mensaje inició así: “Tengo una información muy delicada. ¿Ha visto los ataques a SEMANA? Sé quién está detrás, también todo desde acá, esta guerra está sucia. La instrucción de Sebastián (Guanumen) fue que se fueran con todo contra ustedes. Se eliminaron las reuniones virtuales, todo se está coordinando presencial. Pero tengo los datos de las personas con las que se coordinó. Son influencers, tengo nombres y los nickname de las redes sociales de estas personas”.