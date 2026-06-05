Campaña de desprestigio contra Abelardo de la Espriella en buses y universidades: estos son los afiches que están difundiendo

La campaña electoral que definirá al próximo presidente de Colombia el 21 de junio ha provocado distintas manifestaciones masivas en las calles del país. Marchas, arengas y ahora afiches divulgados tanto en buses como en universidades de diferentes ciudades en contra de uno de los candidatos presidenciales.

Juliana Guerrero está participando en la campaña de Iván Cepeda: lideró plantón en la Universidad Popular del Cesar junto al rector suspendido

Para definir su voto, los colombianos esperarían las propuestas de su candidato y, en ese orden, afiches con las iniciativas que prometen los líderes políticos; sin embargo, luego de la primera vuelta electoral, que se celebró el pasado 31 de mayo, las conductas han sido contrarias.

En redes sociales se divulgan videos en los que se evidencian los afiches en contra del candidato ganador de la primera vuelta electoral, Abelardo de la Espriella, en los buses de sistemas de transporte masivo como el MIO, en Cali, y SEMANA corroboró que en universidades de Bogotá también están difundidas pancartas de desprestigio.

En universidades de Bogotá

SEMANA evidenció que en algunas universidades de la capital del país están regados los afiches en contra del candidato Abelardo de la Espriella, emitiendo mensajes que, evidentemente, buscan afectar la imagen del abogado, apelando a insinuaciones y metáforas, y no a hechos o propuestas puntuales.

Afiches en contra de Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Pequeños folletos con la imagen del rostro de De la Espriella acompañan preguntas como: “¿Ha tenido pesadillas con ese hombre?”. Se evidencia una serie de afirmaciones ideológicas que finalizan con invitaciones a no votar por el aspirante.

También están usando apologías referentes a los animales que han “caracterizado” a los candidatos. A través de sus redes sociales, Petro se insinúa como un jaguar, mientras que De la Espriella se identifica con el tigre. Así, se puede intuir la intención política de mensajes como: “Somos territorio del jaguar; ni tigre ni fascismo pasarán”.

Afiches en contra del candidato Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Fuentes consultadas por este medio relataron que es una dinámica que están poniendo en marcha en varios centros académicos con la invitación de no votar por uno de los candidatos.

Vale la pena recordar que electoralmente el país solo tendrá tres opciones en el tarjetón del próximo 21 de junio: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y el voto en blanco —orden del tarjetón electoral-.

Tarjetón segunda vuelta. Foto: Registraduría

En buses de Cali

Mientras tanto, en otras regiones del país como Cali, también se evidencian afiches que contienen mensajes en contra del candidato del movimiento Defensores de la Patria. Exactamente, en el sistema de transporte masivo de la ciudad, el MIO, algunas puertas y paredes de los articulados están enmarcadas por evidentes invitaciones políticas.

En redes sociales, circulan los videos que muestran cómo los ciudadanos pegan estos afiches en el sistema de transporte. Allí se evidencian mensajes que alertan sobre una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella.

Las campañas no se han pronunciado sobre esto hasta el momento; sin embargo, en ciudades como Bogotá, TransMilenio sí se pronunció y rechazó todas las expresiones a favor o en contra de cualquiera de los dos candidatos, de cara a las elecciones presidenciales de este 21 de junio.