“Con mucho gusto me voy yo primero”, el fuerte enfrentamiento de Catherine Juvinao con Inti Asprilla por sus posiciones en Alianza Verde

“Yo le he dicho ya a la gente con la que lo construí que no quiero seguir en el Partido Verde, creo que debe separarse, escindirse o divorciarse. El partido era inicialmente una confluencia de sectores de centro y de izquierda y hoy en día ese sector de centro parece que está más cómodo haciendo un juego a la derecha” , aseguró Asprilla al medio.

Con mucho gusto me voy yo primero. Al Verde, lastimosamente, lo coptó el petrismo radical. Del espíritu de centro, mockusiano, que creía en un cambio cultural y en una revolución cívica ya no queda nada. El divorcio es inminente. https://t.co/gOz4Mw8GIm

Ante el panorama tan tenso que se vive al interior del partido Juviano remarcó: “Yo no estoy dispuesta a someterme. Y si tengo que defender el espíritu original del Partido, en el cual he militado por 14 años, lo haré . Los petristas entregados deben irse”.

“Te sientes más cómoda con la derecha”

“No es necesario @CathyJuvinao que utilices epítetos tratando de descalificar la interlocución, a ti no te llamo peñalosista o claudista radical, no te parezcas a JP. Te sientes más cómoda con la derecha, no hay problema, podemos encontrar una solución civilizada y democrática”.