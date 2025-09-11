Suscribirse

Política

Daniel Quintero presentó la segunda propuesta de su campaña presidencial

El exalcalde de Medellín, imputado por la Fiscalía, aspira a la Casa de Nariño de la mano del Pacto Histórico.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 12:24 p. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Daniel Quintero reveló la segunda propuesta de su campaña presidencial. Busca el aval del Pacto Histórico para competir en las elecciones del 2026, por lo que se mide a fichas clave de la izquierda como Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Carolina Corcho.

El nuevo objetivo que se trazó el aspirante a la Casa de Nariño tiene que ver con la salud de los profesores, afectada en este momento por demoras en la asignación de citas, procedimientos y suministro de medicamentos.

“La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un país y los maestros, los arquitectos del futuro de Colombia. Por eso, en nuestro gobierno, 400.000 maestros tendrán acceso a medicina prepagada asumida 100 por ciento por el Estado”, relató Daniel Quintero en un video que publicó en sus redes sociales.

Contexto: Fuego amigo entre candidatos petristas: Gustavo Bolívar y su pulla a Daniel Quintero por querer regalar lavadoras

Esta iniciativa se suma a la idea de entregar 4 millones de lavadoras durante su cuatreño a hogares de estratos 1, 2 y 3. Esto no se salvó de polémicas, pues la opinión pública le recordó que esa misma proposición la hizo en su paso por la Alcaldía de Medellín y no pudo cumplir por inconvenientes con la ley.

En ese momento, Daniel Quintero informó que suministraría 600.000 equipos de lavandería y destinó una alta cantidad de dinero para materializarlo a través de la Secretaría de las Mujeres. No obstante, los jurídicos del Distrito se opusieron porque la norma no permite regalar estos equipos. Así lo explicó la líder de esa dependencia durante la administración de Federico Gutiérrez, Valeria Molina.

“Este fue un proyecto que no tuvo ningún respaldo, no había sustento ni jurídico, ni administrativo, ni técnico, que lograra que las mujeres se beneficiaran de esta manera. El indicador, que se llamaba bienes de capital, como llamaban a las lavadoras, quedó en cero”, aclaró la funcionaria.

Contexto: Daniel Quintero denuncia a Federico Gutiérrez por “usurpar funciones públicas”, así como a Alejandro Eder: estos son los detalles

Frente a las declaraciones que emitió Molina, personas cercanas a Daniel Quintero anticiparon que presentarían acciones en su contra ante la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política.

La aspiración de Quintero está condicionada a una consulta que hará el Pacto Histórico, y deberá competir con diez personas para llegar al tarjetón con el sello del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Por ahora, se están revisando las hojas de vida de cada uno de los candidatos para confirmar que cumplen con los requisitos legales, éticos y políticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este fue el penal que no le pitaron a Pasto contra Millonarios: video de la jugada causa revuelo

2. Robert F. Kennedy Jr. vincula videojuegos, medicamentos psiquiátricos y redes sociales con tiroteos masivos en EE. UU.

3. Decomisan arsenal de explosivos en Arauca: Segunda Marquetalia iba a atacar a la fuerza pública

4. Jennifer Pedraza destapa nueva prueba contra Juliana Guerrero y la deja en evidencia: “Más falso que moneda de cuero”

5. Daniel Quintero presentó la segunda propuesta de su campaña presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel Quintero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.