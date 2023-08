El presidente Gustavo Petro, en una aguda reflexión, dice que su Gobierno “no se debe corromper” para que pueda mirar a los “ojos al pueblo”

Y agregó el jefe de Estado: “No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino para auto eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace dos siglos”.

“No tengo nada que decir”: la cortante respuesta de Francia Márquez sobre el polémico regreso de Laura Sarabia al Gobierno; ¿le molestó?

Al parecer, no cayó nada bien el regreso de Sarabia a Francia Márquez, quien de manera cortante aseguró que no tenía nada que decir, al señalar que se trata de decisiones propias del presidente Gustavo Petro.

“Bueno, sobre esos temas no me voy a referir. El Presidente toma las decisiones de a quién nombra y a quién no, y sobre eso yo no tengo nada que decir”, señaló Francia Márquez.