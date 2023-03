La vicepresidenta señaló que desde el 20 de enero de este año no ha vuelto a contactarse con el fiscal general sobre los riesgos de su seguridad.

Francia Márquez envió sablazo al fiscal Barbosa sobre su seguridad: “No he sido informada de los avances de las investigaciones”

Ante el riesgo que se ha incrementado sobre la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez con el hallazgo de explosivos o amenazas de instalación de esos artefactos en eventos en el que participará, la alta funcionaria del Gobierno nacional envió un mensaje directo al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta envió un sablazo a Barbosa, alertando que pese a que puso en conocimiento sobre el hallazgo de explosivos en la vía que conduce a la casa de su familia en el Cauca, hecho que se registró hace varias semanas, aún no ha recibido avances en las investigaciones para esclarecer el episodio.

“Señor fiscal Francisco Barbosa @FiscaliaCol, agradezco su preocupación por mi seguridad. El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca”, trinó Márquez.

Y en otro mensaje señaló: “En tal sentido, le solicité investigar los hechos acontecidos. Asimismo, le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del subcomandante de la Policía del Cauca, en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”.

“Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”, público en otro trino la vicepresidenta.

El explosivo que pretendía atentar contra la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Advertencia del fiscal general sobre la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez: no tiene garantías para ingresar al Cauca

El fiscal general, Francisco Barbosa, alertó sobre la situación de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Tras un reciente encuentro, le manifestó que nadie le garantizaba su ingreso al departamento del Cauca, hecho por el cual se han prendido todas las alarmas.

El fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalía

“Hoy Francia Márquez nos informó que no tenía garantías para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, precisó Barbosa. Esta situación prende todas las alarmas frente a la seguridad de Francia Márquez.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso”, alertó el fiscal general. Para Francisco Barbosa, es una situación inédita: “Que nadie le garantizaba la seguridad, que fue a la Policía y que nadie la quiere cuidar, que fue a la UNP y que tampoco la quieren cuidar, le tocó decir que era la vicepresidenta”. Barbosa le manifestó en su encuentro que la Fiscalía General la iba a acompañar y cuidar.

Francia Márquez en el evento en el Chocó - Foto: Vicepresidencia

Recientemente, en una entrevista con SEMANA ―la cual causó gran revuelo― la vicepresidenta justificó los viajes en helicóptero a su casa en el municipio de Dapa, en el Valle del Cauca. Francia Márquez indicó que la decisión la tomó después de sufrir un intento de atentado con explosivos el pasado 10 de enero. Los hechos se presentaron cuando los escoltas de la vicepresidenta hallaron más de siete kilos de explosivos en la carretera que conducía a su residencia familiar en la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez, en el Cauca.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”.

“No se ha comunicado conmigo”: la respuesta del comandante de las Fuerzas Militares, a denuncia de la vicepresidenta Francia Márquez.

Tras la situación denunciada por Márquez y conociendo que la Fuerzas Militares tienen un amplio componente de hombres en el departamento, SEMANA le preguntó al comandante de las fuerzas militares sobre la situación de la vicepresidenta. “En ningún momento (Francia Márquez) se ha comunicado conmigo”, dijo el general Giraldo.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, indicó que más de 10.000 hombres están en el Bajo Cauca, antioqueño para contener el paro minero. - Foto: SEMANA

Sobre la situación de seguridad en el departamento del Cauca, manifestó el alto mando que: “Mantenemos nuestras operaciones no solamente en el departamento del Cauca, sino en todos los departamentos del país atendiendo los diferentes flagelos y actividades que llevan los grupos al margen de la ley”.

Agregó que “nosotros nos mantenemos en este territorio conflictivo a través de operaciones sostenidas contra los diferentes grupos de amenaza que persisten en el territorio”.

La vicepresidenta Francia Márquez se quejó por el “estándar” del blindaje de sus carros, ¿qué está pasando?

Lo que podría resultar una paradoja es una realidad. La vicepresidenta Francia Márquez se quejó porque el Gobierno, que ella misma representa, no le brinda la seguridad necesaria para cumplir con los compromisos propios de su cargo. La particular situación fue calificada por el fiscal Francisco Barbosa como “grave”, que ni la vicepresidenta se sienta tranquila para movilizarse en determinadas zonas del país.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El jefe del ente acusador aseguró que Francia Márquez estuvo en la Fiscalía para comentarle a él y a la vicefiscal Marta Mancera la delicada situación que vive y que, según su dicho, no es atendida por el Gobierno o por las entidades encargadas de la seguridad de altos funcionarios, como la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Entre los reproches que manifestó la vicepresidenta en la Fiscalía, de acuerdo con el jefe del ente acusador, Francia Márquez aseguró que los vehículos en los que se movilizaban no cumplen el “estándar” de blindaje que requiere una funcionaria con su cargo. “Imagínese yo en esas, yo no tengo nada que ver con eso, le dije: ‘Si quiere mando una carta a la UNP’”, señaló el fiscal.