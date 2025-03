Francia Márquez reveló si piensa renunciar a la Vicepresidencia y habló de Petro: “No voy a hacerle el juego”

Hace poco dio mucho de qué hablar después de que se le rebelara al jefe de Estado durante el primer consejo de ministros televisado. En esa oportunidad quedó en evidencia que la relación entre los dos no era la mejor, o por lo menos no era muy cercana y existían muchas diferencias.

Por ese episodio, en su momento se especuló con la posible renuncia de Márquez a la Vicepresidencia , teniendo en cuenta que el primer mandatario no le puede solicitar que abandone el puesto, tal y como sí hizo en el caso de la cartera de la Igualdad.

Por otra parte, habló del presidente y de la relación que mantiene con él. La exministra no ocultó que existen marcadas diferencias entre los dos, pero remarcó que esto no es ninguna desventaja.

“Yo sé que hay gente que quisiera ver este gobierno derrumbado, pero esa no soy yo. Yo no soy la que voy a hacerle el juego a quienes han querido que este gobierno fracase“, sostuvo.

Acerca de si siente que su palabra es tenida en cuenta, enfatizó que siempre expresa lo que considera necesario. “El presidente me ha escuchado en algunos momentos, no siempre” , apuntó.

“Pero es natural, creo que tiene que escuchar a mucha gente, no solamente a mí y no espero que solo me escuche a mí“, añadió.