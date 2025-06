Gustavo Petro: así fue su reaparición trino a trino. Habló de “ataque de celos”, “búsqueda irracional” y “asesinos”

El trino era tan mesurado y estaba tan bien escrito, sin los errores de ortografía o tipeo que se le suelen ir al presidente, quizás por escribir de afán, que en X muchos no daban crédito de que realmente fuera él la persona detrás del teclado. “Esos mensajes de X tan bien escritos, no son escritos por él” , escribió Ángela Benedetti, la hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti. La red social de Elon Musk estaba llena de esos mensajes cargados de escepticismo.

“El nuevo liberalismo era nuevo, no fascismo, en mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de Peñalosas jugando a las convivir”.