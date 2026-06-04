Gustavo Petro ordenó bombardeo contra círculo cercano de Iván Mordisco: reportan varios muertos

El presidente Gustavo Petro comunicó en sus redes sociales que ordenó un ataque aéreo con explosivos en contra del círculo cercano de alias Iván Mordisco, el principal cabecilla de las disidencias de las Farc, en el departamento de Guaviare.

“He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron, entre sí, con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate. Un menor recuperado, trece fusiles incautados y tres muertos de su fuerza”, dijo Petro.

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El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, detalló que se trató del bombardeo número 23 en contra de las estructuras del narcotráfico que afectan la vida, seguridad y tranquilidad de los colombianos.

Se contó que la operación fue adelantada por tropas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la zona rural de San José del Guaviare, a 22 kilómetros de distancia del sitio donde se enfrentaron esta semana las disidencias de Mordisco y Calarcá, que dejó múltiples fallecidos.

“Como resultado de la operación, fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado por esta organización criminal, y tres integrantes del grupo armado murieron en desarrollo de las operaciones militares”, manifestó el ministro de Defensa en su cuenta de X.

Sánchez reiteró que este grupo armado ilegal, el comandado por alias Iván Mordisco, es el que más acciones terroristas ha hecho contra el pueblo colombiano en los últimos años. Por esa razón, anunció que la ofensiva se está ejecutando sin pausa y con contundencia en todas sus madrigueras.

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Las labores de inteligencia resaltan que numerosos integrantes de esta organización, así como la de Calarcá, estarían dispuestos a desmovilizarse y someterse a la justicia. Sin embargo, hay amenazas de muerte por parte de los cabecillas para evitar la desvinculación de los grupos.

Frente a esto, declaró el ministro de Defensa: “Por esta razón, las tropas continuarán desarrollando operaciones en la zona para rescatar a los menores de edad reclutados para la violencia y brindar oportunidades a quienes desean abandonar estas organizaciones criminales”.